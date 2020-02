Humberto Schiavoni: "Somos una oposición constructiva, nuestra postura es no poner palos en la rueda"

P: Concretamente. ¿Cuáles son los puntos que el Pro ve con preocupación del gobierno de Alberto Fernández?

HS: Vemos con preocupación algunos temas institucionales que atentan contra la independencia del poder judicial que nos preocupan y, por supuesto, vamos a estar muy atentos.

P: En unos días se cumplen 90 días de gestión de Alberto Fernández. ¿Qué análisis hacen desde el Pro?

HS: Es prematuro hacer un análisis de la actuación del gobierno nacional cuando lleva apenas uno 80 días de gestión, por eso estamos con cautela en muchos aspectos, evaluando y apoyando las iniciativas que nosparecen correctas y poniendo atención en aquellas que consideramos que no lo son.

P: El Fondo Monetario Internacional dijo que la deuda de argentina es impagable. ¿Qué análisis hicieron en la mesa chica del Pro con la presidida por el ex presidente Macri?

HS: El comentario del Fondo Monetario Internacional no fue tan así. Desde el Pro sostenemos que la deuda necesita readecuase para poder ser solventada sin problemas por la Argentina, por eso apoyamos el proceso de renegociación que lleva adelante el gobierno nacional.

P: ¿Hay distanciamiento entre el Pro y la UCR?

HS: Descarto un distanciamiento entre el Pro y la UCR. Hoy Juntos por el Cambio está más unido que nunca, tanto a nivel de la mesa política como de la bancada de ambas cámaras que son la expresión institucional de juntos por el cambio y, eso funciona perfectamente a través de los dos interbloques con todas las políticas coordinadas no solo entre los sectores que responden a la UCR y el P0ro sino también a los sectores que responden al ex senador Miguel Pichetto.

P: Patricia Bulrich asumió la presidente nacional del Pro. ¿Cuál es su opinión?

HS: Patricia Bulrich tiene la experiencia y la legitimidad para presidir el partido.

P: Muchos ya hablan del reemplazante del ex presidente Mauricio Macri como líder político del Pro. En tal sentido los nombres a suplantarlo serían el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta o la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal que a pesar de perder los comicios tiene una alta imagen positiva…

HS: Como el mismo Macri dijo estamos en una manera distinta de trabajo de cuando éramos gobierno, hay una mesa donde se toman decisiones luego de su análisis mucho más horizontal, pero es innegable que la persona que titularizó la fórmula presidencial y obtuvo más del 40 por ciento de los votos y movilizó a ese porcentaje en las calles para apoyarlo es Mauricio Macri. Si bien tenemos que tomar nota que hay una nueva manera de conducir el espacio, tampoco reitero vamos a ignorar que quien sacó el 41 por ciento de los votos y movilizó a la gente se llama Mauricio Macri.

P: Con lo que usted dice, ¿hoy sería el candidato natural a presidir la lista de legisladores nacionales en 2021?

HS: En lo personal no lo creo. Además, es muy prematuro hablar de candidaturas cuando falta más de un año y medio para las elecciones de medio término Misiones.

P: ¿Y usted en Misiones piensa en el 2021/23 ?, como se dice vulgarmente, está nuevamente comenzando a caminar la provincia?

HS: Siempre estoy caminando la provincia. Si se fijan las acciones desde que fui electo senador nunca paré de caminar la provincia de Misiones. Es cierto que venimos de un receso estival, pero, por ejemplo, hace unos 15 días participé de un encuentro de mujeres del Pro en Puerto Rico, Este viernes tuve actividad política en Iguazú.

P: ¿Cómo está la relación con la UCR en la provincia de Misiones?

HS: La relación con la UCR a nivel provincial es la misma que tenemos a nivel nacional. Es óptima, está funcionando el interbloque, hubo una reunión la semana pasada entre los diputados provinciales. La relación política funciona muy aceitadamente; lo que sucede que venimos de un receso estival y, por eso recién ahora comenzaremos a desarrollar actividades en conjunto.

P: ¿Después de la asunción mantuvo alguna reunión institucional como senador de la oposición con el gobernador Oscar Herrera Ahuad?

HS: Lo saludé cuando asumió como gobernador, pero a partir de ahí no mantuvimos charla alguna. Por supuesto que como misionero estoy a su disposición para acompañarlo en las gestiones que desee.

P: El gobernador Herrera Ahuad está por cumplir 90 días de gestión el 10 de marzo. ¿Hay un análisis de gestión 90 que haya hecho el Pro provincial de su gestión?

HS: Es muy prematuro hacer un análisis del gobierno de Oscar Herrera Ahuad. Vemos un gobernador muy activo en muchas áreas, pero hay que esperar un poquito para tener elementos de juicio para decir con seriedad como está llevando adelante la gestión.

P: Desde el Pro, ¿qué es lo que más le preocupa de la Provincia?

HS: La Provincia está muy condicionada con lo que pase con la economía nacional. Hoy me preocupa La situación de Energía de Misiones Sociedad Anónima y los temas de la salud publica donde creemos que se deben tomar más previsiones para evitar la propagación de los brotes me preocupan, también me preocupa que se generen las condiciones para que exista más producción y trabajo para los misioneros, en ese sentido hay muchos aspectos que no dependen tanto de la provincia sino también de las políticas nacionales, pero insisto, así como digo que es prematuro juzgar al gobierno de Alberto Fernández me parece prematuro juzgar el gobierno de Herrera Ahuad.