Alberto Fernández: “No existe la presidencia colegiada”

Respuestas a esa pelea interna que impacta en la gestión del Gobierno, en cambio ofreció en una entrevista radial donde reafirmó su voluntad de mantener la unidad del Frente de Todos, pero remarcó nuevamente que a él le cabe tomar las decisiones. Replicó también sobre las críticas de la última carta que se dio a conocer. Tras la de intelectuales que apoyaron a Alberto Fernández avalando la "moderación", artistas, intelectuales y referentes de la cultura retrucaron con "Moderación o Pueblo", en un extenso escrito. Así, mientras se espera y se especula con una respuesta de Cristina de Kirchner, Alberto se refirió a la discordia interna. La vicepresidenta, ayer se mostró con Hebe de Bonafini, en la previa de la organización de marcha del 24 de Marzo, aniversario del último golpe cívico militar. Con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la sede de ese organismo, el encuentro fue “muy fructífero”, se difundió en redes sociales. “Hebe y Cristina estaban muy emocionadas”, aseguraron.

Alberto Fernández, ante las radios, se preguntó: "¿Es moderado que un Presidente en campaña se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al papa Francisco y le pida que hable por Lula?" y si "¿es moderado un Presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente de México y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?".

"Eso no es ser moderado...", dijo y en cambio aseguró que "tiene otros modos" que no son "a los gritos" pero que "da las peleas que tiene que dar". Entonces se refirió al kirchnerismo diciendo que valoraba “a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo”.

“No podemos darnos el lujo de desunirnos ya sea por narcisismo o egoísmo”, señaló el Presidente y aseguró que "de mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad.” También dijo que hay que "aprender a convivir con las diferencias" y defendió la decisión "de no haber caído en un default" con el Fondo Monetario Internacional.

"La unidad es absolutamente necesaria", dijo el Presidente y llamó a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y dejaron un daño incalculable".

"Yo escucho a todos, pero la verdad es que el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo y eso hay que entenderlo porque así funciona la república en Argentina. Yo valoro a todos. A Máximo, a Cristina, a Massa, pero lo que digo es cómo funciona un gobierno. No existe la Presidencia colegiada", insistió.

"Cuando yo planteé que rumbo a 2023 ir a unas PASO donde cada uno pueda representar lo que cada espacio contiene, lo hice no para molestar a alguien sino justamente para preservar esa unidad”

"Hice un enorme esfuerzo para unir partes; lo hice sin la idea de ser candidato; lo hice por convicción", manifestó el Presidente y que dentro del Frente de Todos, "no se puede sin nadie. Aquí nadie sobra, nadie está de más".

Finalmente, apuntó a que los militantes estén "tranquilos" ya que "al Presidente lo que más le importa" es estar "todos unidos para poder enfrentar el 2023 ganando".