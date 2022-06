Alberto mostró foto de unidad tras actos del Día de la Bandera

“Nadie puede sentirse tranquilo, nadie puede sentirse en paz, sin tener un techo. Cada vez que entregamos una casa, siempre le digo a Jorge (Ferraresi), es un momento donde me siento pleno porque sé que estoy resolviendo el problema de familias que lo están necesitando”, dijo el presidente.

Precisamente, Alberto Fernández estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

En la misma línea volvió a disparar contra el macrismo: “Jorge dice que este plan siga. Alguna vez creyeron que estos problemas los resolvía el mercado”.

“Estos problemas no los resuelve el mercado, compañeros y compañeras”, remarcó Alberto, y agregó: “Estos problemas los resuelve el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si no activa estas cosas, muchas familias no pueden acceder a una vivienda. Tenemos que hacerlo sin ninguna vergüenza, orgullosos”.

En el inicio de la actividad, Ferraresi señaló que “55 mil viviendas fueron paralizadas en toda la Argentina, y no por desidia sino por decisión de un gobierno que pensaba que la vivienda no es un derecho y que el Estado no tiene nada que ver con congeniar ese derecho a argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad de tenerla”.

“A partir de la decisión del Presidente trabajamos para seguir construyendo una Argentina que les permita a los pibes tener el derecho a una vivienda cuando sean grandes y llegar al lugar que quieran llegar sin que nadie les ponga ningún límite”, añadió.

Las casas fueron construidas en el marco del Programa Reconstruir, que prevé la edificación de 55 mil viviendas cuyas obras fueron paralizadas en el año 2016.

Partido

Casi al mismo tiempo continuaron las declaraciones y pronunciamientos sobre la situación de los planes sociales. Así, el Movimiento Evita creará un partido político para competir en las elecciones PASO de 2023 y buscará sumar a “la mayor cantidad” de organizaciones sociales.

Tras el discurso de la vicepresidenta, el Movimiento Evita buscará democratizar la elección de autoridades en un Congreso convocado para el próximo mes de julio, y avanzar en la creación de un estatuto para formar un sello partidario con la intención de armar listas partidarias por afuera o asociados al Frente de Todos.

“Se van a presentar candidatos en varios lugares en 2023. El partido se va a ir armando durante todo este año y se va a presentar el año próximo porque la intención es ´jugar´ en las elecciones”, dijeron en el Evita.

La intención de avanzar en la creación de un sello partidario quedó expresada en un duro comunicado que elaboró este martes el Movimiento Evita, en el cual anticipó: “Vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y Cultural”.