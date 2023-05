Alberto Samid admitió que "sería candidato de Milei" en La Matanza







El empresario de la carne se diferenció del Frente de Todos de cara a los comicios de este año: "Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con los que han gobernado".

BigBangNews

El empresario de la carne Alberto Samid se declaró a favor del diputado y candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, y se postuló como un posible nombre en su partido en calidad de intendente en estas Elecciones 2023: "Sería candidato de Milei en La Matanza".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Días atrás, el exdiputado por la Provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991anunció su precandidatura en La Matanza, aunque se separó del Frente de Todos: "Seré precandidato. No sé si dentro del Frente de Todos porque me han rechazado siempre, el kirchnerismo no me deja participar".

Este martes, el empresario aseguró que "no" le "desagrada" Javier Milei y que, ante una supuesta posibilidad, aceptaría ser candidato del líder de la Libertad Avanza en dicho distrito bonaerense. Sin embargo, negó conversaciones al respecto.

SAMID ALBERTO.jpg Salta Comparativa El guiño de Samid a Milei "No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país", agregó en declaraciones con Argenzuela en Radio 10.

De esta forma, Samid confirmó que aceptaría un ofrecimiento por parte del referente de La Libertad Avanza: "Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. No hablé con él, pero me llaman de todos lados". El "Rey de la carne" fue diputado provincial entre 1987 y 1991y ofició como asesor presidencial de Carlos Saúl Menem, figura de la que se alejaría tiempo después por diferencias en relación al envío de tropas argentinas a la Guerra del Golfo. Hace casi cuatro años, Samid fue condenado por el TOPE N° 1 a una pena de cuatro años de prisión en el marco deuna asociación ilícita, montada para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su cadena de frigoríficos.