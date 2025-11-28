Alejandra Monteoliva jurará el martes en Seguridad y Carlos Presti lo hará cerca del 10 de diciembre

La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , prestará juramento el próximo martes en la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei , según confirmaron fuentes oficiales. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Blanco , donde la actual secretaria de Seguridad quedará formalmente al frente del Ministerio.

El nombramiento de Monteoliva se da tras la salida de Patricia Bullrich, quien este viernes encabezó un acto de despedida en la cartera que condujo durante casi un año. La funcionaria, de perfil técnico y cercana a la exministra, quedará a cargo del área mientras el Gobierno avanza en la reorganización del Gabinete.

En el caso del Ministerio de Defensa, la jura de Carlos Presti está prevista para los días posteriores al 10 de diciembre . El actual titular de la cartera, Luis Petri , continuará en funciones hasta asumir como diputado nacional por Mendoza, motivo por el cual el traspaso no será inmediato.

Según trascendió, Petri busca cerrar una serie de temas de gestión antes de dejar el cargo, lo que dilató la oficialización de su reemplazo. Pese a eso, tanto Petri como Presti compartirán agenda en los próximos días: está previsto que participen juntos de un acto por la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea y de una actividad vinculada a la compra de tanques para el Ejército.

Quién es Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich que asumirá al frente del Ministerio de Seguridad

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.

Su primer mensaje fue en redes sociales y se lo dedicó a Patricia Bullrich: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país".

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres. En sus redes sociales, el flamante funcionario publicó un mensaje de agradecimiento: "Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años. Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei".