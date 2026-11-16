Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía de columna + Agregar ámbito en









"La ministra decidió postergar la intervención" por la visita del Papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz.

Alejandra Monteoliva deberá someterse a una cirugía programada.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se someterá a una cirugía de columna, según comunicó de manera oficial su cartera este lunes.

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"La ministra decidió postergar la intervención hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del Papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz", dice el texto difundido.

Monteoliva permanecerá internada para su recuperación, "aunque continuará siguiendo la agenda del Ministerio de manera virtual a lo largo de la semana", en los próximos días.

Alejandra Monteoliva deberá someterse a una cirugía programada. @AleMonteoliva El Gobierno trasladó a 1.400 presos a Marcos Paz y avanza con el cierre de la cárcel de Devoto El Gobierno destacó la finalización de la primera fase del operativo de traslado de internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz. El procedimiento comprendió el traslado de 1.400 presos y fue celebrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

¡HISTÓRICO!



Otra promesa cumplida del señor Presidente @JMilei



TMAP https://t.co/VLoJNFv4N3 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 13, 2026 La mudanza busca avanzar con el cierre del establecimiento penitenciario de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, y liberar el predio para otros usos. Se trata de un objetivo que fue planteado por distintas administraciones y cuya concreción el oficialismo presentó como un logro de gestión.