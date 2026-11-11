El papa León XIV llamó a la reconciliación para construir un nuevo futuro: "¡Argentina, levántate y camina!"

Tras una vigilia de 16 horas, el sumo pontífice dio su último discurso ante más de tres millones y medio de personas en Luján. Pidió a los argentinos vivir en reconciliación y arengó

eón XIV celebró una misa histórica en Luján, frente a más de tres millones y medio de personas

En su última actividad pastoral en la Argentina, el papa León XIV encabezó una multitudinaria e histórica misa en la Basílica de Luján . Luego de tres jornadas de homilías donde destacó el valor de la familia, el trabajo y la santidad, el sumo pontífice llamó a la "reconciliación" y exclamó "¡Argentina levántate y camina!" en la capital espiritual del país ante más de tres millones y medio de personas.

Vestido de celeste y blanco, algo poco habitual en la vestimenta papal, León XIV propuso "un itinerario que consta de cuatro pasos: La reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión". " Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra", completo.

"Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa, el envío a la misión. Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina, ama", lanzó.

En otro tramo, el Papa pidió “seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor”. “Muchas veces nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura. Dejémonos iluminar por ella”, reclamó.

Minutos antes había recordado a Francisco y su vínculo con la Virgen de Luján: “él siempre llevó a la patroncita morena en su corazón. Él nos enseñó con su vida y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”.

Sobre el final, León XIV se mostró emocionado por las jornadas vividas en el país y dejó un mensaje de reconocimiento: "Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos".

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de nuestro Señor de Luján. Hasta siempre, mi querida Argentina. El Señor esté con ustedes", concluyó en su último mensaje en Luján.

La misa de este miércoles en Luján marcó el cierre de los mensajes dejó el Papa en la Argentina como parte de su gira que finaliza en Perú. Sus primeras palabras fueron en el Cottolengo Don Orione donde recalcó que la discapacidad “no es un peso” para la sociedad y pidió “grandes gestos de caridad” en la Argentina. En la multitudinaria misa en CABA, resaltó las dificultades sociales y económicas de las familias, pero les pidió no resignarse.

En Córdoba, reivindicó a los santos y beatos argentinos y en misa destacó: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”. Por la tarde, junto a congregaciones religiosas del interior recordó a Francisco y abogó por una iglesia que “siga haciendo lío”. Anoche en la vigilia de los jóvenes alertó sobre "los placeres que esclavizan".

En su último mensaje reivindicó la calidez del pueblo argentino, llamó a la reconciliación y el perdón entre todos para avanzar hacia el futuro y finalmente arengó a propagar el mensaje de la palabra.

Luján vivió una fiesta que comenzó en la víspera, a las 16, cuando se habilitaron los patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Desde las 18 el Parque San Martín fue escenario de una vigilia con propuestas gastronómicas, servicios y actividades musicales y artísticas.

En paralelo a la vigilia un mar de fieles se convocó durante toda la madrugada hasta el último momento. El intendente de Luján, Leonardo Boto, estuvo supervisando el operativo y adelantó que esperaba más de un millón de personas.

Debajo del escenario central se montó un amplio sector para invitados especiales sin carpa vip. Desde las 6.30 se pudo ver llegar al gabinete de Axel Kicillof, legisladores, intendentes, diputados y senadores nacionales. En ese mismo grupo ingresaron Máximo Kirchner y Sergio Massa, quienes más atención llamaron por el pedido de fotos.

En la espera, arengas, música, pasajes de la visita de León XIV en nuestro país y no pudo faltar “Alma misionera”, el hit de la gira argentina. Todo se detuvo para ver al Papa en la cárcel de Devoto en la actividad previa y última en CABA. Cuando ya estaba en camino fue el turno de Luciano Pereyra que jugó de local y preparó a los fieles para la llegada del santo padre.

Con puntualidad vaticana, el Papa llegó alrededor de las 9.45 a la rotonda de acceso a la ciudad. Desde allí recorrió en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Al bajar volvió a saludar y bendecir a personas con discapacidad. Desde ahí hizo a pie los últimos metros hasta el alta central mientras se cantaba “Un nuevo sol, se levanta”, el otro himno del viaje papal.

Se trató del último recorrido en papamóvil que estuvo en todas sus actividades con fieles, Claypole, Palermo, el predio de FAdeA, la ciudad de Córdoba y Luján.

Luján, bajo un amplio operativo de seguridad

El Gobierno bonaerense desplegó un operativo de unas 30.000 personas para acompañar la misa del papa León XIV. El dispositivo incluye policías, voluntarios, personal sanitario, integrantes de Defensa Civil, bomberos y agentes municipales.

Más de 11.000 efectivos policiales participan del despliegue. La Provincia tiene a su cargo la organización de la multitud, el ordenamiento del tránsito y los controles en los anillos perimetrales. En tanto, la custodia directa del Pontífice está en manos de la Guardia Suiza y de las fuerzas federales.

El acceso vehicular a Luján quedó restringido desde el mediodía del martes, cuando también comenzó a regir un corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos, desde la avenida General Paz. Para quienes llegaron en autos particulares o micros se habilitaron estacionamientos en los siete ingresos a la ciudad, ubicados a unos cuatro o cinco kilómetros de la Basílica.

El tren se convirtió en la principal alternativa para llegar a Luján. Las líneas Sarmiento, en los servicios entre Once, Luján y Mercedes, y San Martín, entre Retiro y Open Door, operan con la máxima frecuencia posible.