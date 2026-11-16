Un hombre sufrió un episodio de convulsiones, fue ataco por un pitbull y murió + Agregar ámbito en









La muerte del hombre generó conmoción y abrió interrogantes sobre las circunstancias del episodio y el comportamiento del animal involucrado.

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte de un hombre que fue atacado por un pitbull en una vivienda de Los Polvorines. Freepik.

Un hombre de 38 años fue encontrado sin vida en una vivienda luego de un dramático episodio que involucró a un perro de raza pitbull. La Justicia busca establecer cómo se produjo el fallecimiento y qué ocurrió antes de la llegada de la Policía.

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El hecho ocurrió en una casa de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según el relato de la pareja de la víctima, el hombre sufrió convulsiones, cayó al suelo y, en ese momento, el animal lo mordió en el rostro y otras partes del cuerpo. Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner el foco en la conducta de los perros y la importancia de una tenencia responsable.

Pixabay Cómo sigue la investigación La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido, de 38 años. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Darragueira al 2800, en Los Polvorines. La Policía bonaerense llegó al domicilio después de recibir un llamado de la pareja del hombre, quien alertó sobre el ataque del perro.

Según declaró la mujer, de 36 años, ambos se encontraban en la casa cuando Rasgido sufrió un episodio de convulsiones, similar a una crisis epiléptica, y cayó al piso. Fue entonces cuando el pitbull comenzó a morderlo en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Cuando los efectivos ingresaron, encontraron al hombre sin vida, con heridas visibles y manchas de sangre alrededor.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte. Los peritos deberán determinar si las mordeduras provocaron el fallecimiento o si existieron otros factores relacionados con el episodio. Por el momento, no hay una conclusión judicial definitiva sobre las circunstancias de la muerte.

Cómo son los pitbull y por qué atacan Los perros de tipo pitbull se caracterizan por su contextura musculosa, fuerza física y gran capacidad de mordida. Sin embargo, la raza por sí sola no determina que un animal vaya a tener conductas agresivas. Su comportamiento está influido por distintos factores, entre ellos la genética, la socialización temprana, las experiencias previas, el entorno y la educación que recibe. Especialistas en comportamiento canino señalan que los ataques pueden estar relacionados con el miedo, la ansiedad, la defensa de recursos, la territorialidad o situaciones de estrés. También pueden influir la falta de socialización y las experiencias negativas. Por eso, no es correcto atribuir automáticamente una conducta agresiva a todos los perros de una misma raza.

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