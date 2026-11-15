La agenda de Javier Milei: reuniones con empresarios, actos oficiales y el lanzamiento de Tesla en la Argentina.

El Presidente tendrá una semana con actividades en la Casa Rosada, encuentros con representantes del sector privado y exposiciones públicas. También recibirá un Doctor Honoris Causa, será distinguido por la Organización Sionista Mundial y participará de la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

El presidente Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades oficiales , con reuniones empresariales, exposiciones económicas y distintos actos institucionales. Entre los principales compromisos se destacan el encuentro con autoridades de Toyota , su participación en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) , la entrega de una distinción de la Organización Sionista Mundial y el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina .

La agenda comenzará este lunes en la Casa Rosada. A las 13, el mandatario recibirá a autoridades de Toyota, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo . Por la noche, a las 20, asistirá a la cena del CICyP en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno .

El martes , la actividad oficial comenzará a las 11 con una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. En paralelo, el vocero presidencial, Adrián Ravier , brindará una conferencia de prensa. Por la tarde, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural, mientras que el Presidente expondrá a las 17 en las Jornadas Monetarias y Cambiarias , que se realizarán en el Palacio Libertad. También estará presente Quirno.

El miércoles , Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia está prevista para las 10 en la sede de la casa de estudios.

El Presidente tendrá una semana con actividades en la Casa Rosada, encuentros con representantes del sector privado y exposiciones públicas. También recibirá un Doctor Honoris Causa, será distinguido por la Organización Sionista Mundial y participará de la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

El jueves tendrá dos compromisos institucionales vinculados a la comunidad judía. A las 17, el mandatario recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial , en una ceremonia que se realizará en la sede de la AMIA. Más tarde, a las 20, disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo , en Madero Tango, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Ese mismo día, Karina Milei visitará a las 11 la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco. En paralelo, Ravier brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, donde repasará las políticas nacionales con impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales.

El viernes , Milei participará a las 11 de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, junto a Karina Milei. La actividad se realizará en el marco de los 250 años de la independencia de EEUU. Por la tarde, a las 19, el Presidente estará en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca.

La agenda de los ministros: viajes de Sturzenegger, Santilli y Lugones

Además de las actividades presidenciales, varios integrantes del Gabinete tendrán compromisos dentro y fuera del país. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzará la semana con una reunión como miembro del Directorio de YPF, prevista para este lunes a las 13. El jueves viajará a Mendoza para participar como orador de la Cumbre de Minería, con inicio programado para las 9.30. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará el miércoles a las 9.15 del Summit "El País que se Viene", organizado por Somos Pymes.

Uno de los recorridos internacionales estará a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien viajará a Europa para participar de distintas actividades vinculadas con la regulación y la desregulación económica.

El miércoles expondrá a las 16.30, hora de París, en la conferencia "Artificial Intelligence and Corporate Governance: Current Frameworks, Emerging Practices and Non-Human Corporations", que tendrá lugar en el auditorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Francia.

El jueves, entre las 9 y las 10.30, participará de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, una reunión reservada a los miembros del organismo. Finalmente, el viernes se trasladará a Düsseldorf, Alemania, donde expondrá entre las 12.30 y las 15.30 en la conferencia "Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany", organizada por la Fundación Friedrich Naumann. Por último, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará durante el viernes de una reunión de ministros de Salud del Mercosur en Uruguay.