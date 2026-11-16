Wall Street sufrió por Nvidia, la inflación y las tasas largas, pero ya está lista para retomar los récords de la mano de Anthropic.

La Bolsa estadounidense atravesó una semana de tensiones por el escándalo de Nvidia, las dudas sobre el financiamiento de la inteligencia artificial y el repunte de la inflación. Sin embargo, el mercado logró recuperar terreno y ahora deposita sus expectativas en la salida a Bolsa de Anthropic, una prueba decisiva para el futuro del sector.

¿ Cuándo se levantan las mesas de examen ? Wall Street está en capilla desde octubre y no se libera. Pasaron los balances empresarios y las elecciones de mitad de término , contempladas de antemano en la agenda. El veredicto de las urnas priorizó sobre la marcha la agenda demócrata en el bolillero. Y desplazó la columna de las respuestas correctas hacia más regulaciones y menos data centers . Pero también surgió una tardía inspección del endeudamiento de las compañías que motorizan la expansión de la IA, que fue imprevista y hubo que organizar de apuro. La fatiga del inversor se hizo evidente ante la temeridad de la arquitectura de los pasivos, la densa trama de financiación circular y el volumen en ascenso fulgurante. Quizás por obra del celo detectivesco, y de seguro, como factura por la derrota aplastante de la Administración Trump , estalló el affaire que mezcló espionaje y sexo “con características chinas” y detonó la renuncia abrupta del CEO de Nvidia . Emergió de la nada como un caso práctico a resolver que se incorporó a último minuto en el temario.

Wall Street desplegó respuestas para todo. Bien o mal. Si no se eximió, tampoco desaprobó. Los bochazos visibles–de los semiprocesadores, y, en general, de las tecnológicas – arrastraban nota de sobra para promocionar o aspirar a un próximo recuperatorio. El único aplazo inapelable fue el de Jensen Huang , CEO, cofundador y factótum de Nvidia . No fue, por cierto, una brecha de ciberseguridad. ¿Cómo se dice Don Juan en chino? El Sr. Nvidia se enredó con Alice Huang , una agente de la IA, pero de carne y hueso, presuntamente al servicio de China, que no es la Sra. Huang. Encantos mediante, su compañía, Megaspeed , facilitó que Beijing accediera a tecnología de Nvidia que le estaba vedada por ley.

El asunto fue noticia, pero no constituyó novedad. En su última visita a Xi Jinping , sorprendió que Jensen Huang no integrara la comitiva de empresarios que acompañaba al presidente Trump . El propio Trump corrigió luego el “error” y lo sumó a la delegación. Lo que parecía una omisión desprolija revela ahora una explicación muy razonable. Si el episodio roza al presidente, y podría traer cola, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , ya se afanó por cargar las tintas sobre su colega, Howard Lutnick , secretario de Comercio. “El Tesoro, Defensa, la secretaría de Estado, todos estaban a favor de incorporar Megaspeed a la lista negra de compañías (bloqueadas) durante meses”, dijo. “Hay que preguntarle a Lutnick por qué no lo hizo”.

Lutnick resiste. Jensen Huang lo intentó también. Varios CEOS se pronunciaron públicamente en su defensa. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Si no, mejor que esconda sus intenciones. Pero la operación no tenía marcha atrás. La mano invisible insistió. Bastó con que tirara del ovillo de otras infidelidades, dos más intra firma, para que Huang entendiera que carecía de vía de escape. Su destino ya estaba sellado. Y el Sr. Nvidia presentó su renuncia.

Esto es por plata. Las ganancias del S&P 500 crecieron más de 30% interanual en el tercer trimestre. Los ingresos, 14%. El margen neto de ganancias,15%, en el cuarto año del ciclo, es un registro excepcional. Avanzada la revisión técnica, que aún no concluyó, ninguna de las vicisitudes recientes sugiere que la rentabilidad corporativa se haya abollado o se vaya a arruinar. No se avizora una recesión. Tampoco se pasean las cucarachas del crédito que un año atrás presagiara Jamie Dimon de JPMorgan. Las compañías demostraron pericia para navegar indemnes el viento de frente de severos shocks adversos como el aumento de aranceles o la crisis de la energía. Y no retacean una visión muy constructiva sobre su horizonte de negocios.

La Bolsa estadounidense atravesó una semana de tensiones por el escándalo de Nvidia, las dudas sobre el financiamiento de la inteligencia artificial y el repunte de la inflación. Sin embargo, el mercado logró recuperar terreno y ahora deposita sus expectativas en la salida a Bolsa de Anthropic, una prueba decisiva para el futuro del sector.

Desde ya, el vértigo no se podrá sostener. Para todo 2027, los analistas estiman una expansión de ganancias de 16% que sería alimentada por un alza de 10% de los ingresos. Queda claro, el rol creciente de la IA es crucial. Sin su contribución, estos resultados no serían posibles. Y el desarrollo de la IA opera en un contexto de enorme incertidumbre. De ahí, la fuerte compresión de los múltiplos. El S&P 500 cotiza a 18,2 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses (cuando superaba 22 años en 2025). El viraje hacia un talle ceñido, por debajo del promedio histórico, es un mecanismo de amortiguación prudencial instalado en prevención de una desaceleración más fuerte que la proyectada. Es un tamiz para compensar el frenesí de la revolución tecnológica. Wal Mart – que maneja un negocio convencional de consumo masivo - cotiza a 39,7 veces sus ganancias esperadas. Es tres veces y media su tasa anual de crecimiento. Nvidia se paga a un múltiplo de10,34. Es decir, solo la sexta parte del crecimiento anual estimado.

Wall Street rindió microeconomía. El examen de macro lo dio por superado una vez que la Fed de Warsh se atrevió a subir las tasas en septiembre. Como no hay mal que por bien no venga, la desconfianza en la deuda de la IA levantó la estima por las obligaciones del Tesoro, libres de riesgo de crédito. De esa forma, el mes pasado archivó el berrinche de los bonos y rebajó los decibeles del aumento de las tasas reales. Pero la inflación de octubre canceló el recreo. Los precios al consumidor escalaron 0,4%, una décima más de lo esperado. Lo mismo que en agosto y dos décimas menos que en septiembre. Lo delicado es que el shock de la energía se moderó significativamente en octubre. La nafta se encareció 3,9% en agosto y 9,1% en septiembre. Y “apenas” 1% el mes pasado. No obstante, la inflación subyacente ascendió un escalón, conforme describen la mediana y la media recortada. La geografía de la inflación alta y persistente revela así una peligrosa tendencia a echar raíces y extenderse. Acelera desde agosto. Y se derrama hacia alimentos, electricidad y más y más servicios de la canasta núcleo de consumo.

Sobre llovido, mojado. La hipótesis de un arreglo rápido para concluir la guerra en Irán, que creció con el pronunciamiento de las urnas, se desvaneció con la decisión de Trump de apartar al vicepresidente Vance de las negociaciones, quien era el principal interesado. Así, el barril del crudo Brent se encaramó otra vez arriba de los 95 dólares.

Los bond vigilantes respondieron en el acto. Las tasas de mercado saltaron como un resorte. La de dos años – que es una especie de “otro yo” de fed funds - sumó 34 puntos base en las últimas cinco ruedas. La de diez años, 27. No solo se estacionó por encima de 5%. Cerró el viernes en 5,14% con la guardia en alto. Fue la peor semana de los bonos desde el Día de la Liberación en abril de 2025. Eso sí, la curva de rendimientos subió, pero se aplanó. No se desconfía de la Fed, aunque el gobernador Chris Waller sugiera que existe el riesgo de dañar su credibilidad si el banco central no aumenta fed funds 50 pbs en la reunión de diciembre.

La política fiscal es inimputable, y no participa del torneo de preguntas y respuestas. La política monetaria es la que da la cara. Y la Fed no ocultó la fricción de la discusión interna. El presidente Warsh es enemigo de la forward guidance, de avisar cuáles serán sus próximos pasos. Sus subalternos, sin embargo, se expresan a destajo. Hay 28 eventos con fedspeakers agendados para esta semana. ¿Qué cabe esperar? La suba de diciembre es número puesto. Nadie, aparte de Waller, abogó por duplicar su calibre a medio punto. Ni John Williams ni Philip Jefferson ni otra media docena de oradores menos influyentes. Laurie Logan, de la Fed de Dallas, repitió lo que ya había dicho. Por lo menos, harán falta dos retoques de un cuarto de punto para sosegar los bríos de la inflación. Pero también ella prefiere dar pasos cortos. Y apuntó que una pausa posterior, para evaluar los resultados, sería conveniente. En síntesis, la Fed despachará un cuarto de punto en diciembre. La duda es si salteará el mitin de enero (como hizo en octubre) y gatillará de nuevo recién en marzo. La tozudez de los precios favorece la postura que defiende Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, desde julio. Si su criterio se impone la Fed hará un uno-dos en diciembre y enero. Y si se percibe que hace falta más repetirá también en marzo.

Wall Street padeció las desventuras de Nvidia y de las tecnológicas, y el revival de la inflación y la suba de tasas. Pero lo que no mata, fortalece. El mercado bull mantiene la cursada. El S&P 500, que tiene un fuerte sesgo high tech como para desentenderse de las objeciones, puso la cabeza en otro tema. Avanzó 2,5% en la semana, la mejor desde agosto, y rompió una racha adversa de cuatro consecutivas en rojo. Y posicionó a 3,3% de sus máximos. El affaire Nvidia supuso un baldazo de agua fría. Pero es un traspié subsanable. El presente en manos de su CFO no es un problema. Después de todo, se trata de una fábrica de caja que no da abasto con su producción. Y su futuro es un juego de suma cero. O así lo dictaminó la Bolsa al concluir la semana. Nividia se derrumbó 12,75%. Sus competidores directos como Broadcomm y AMD treparon más de 18%. Micron, 12,8%. Nadie es insustituible.

Wall Street está al borde de un ataque de euforia. Un mes atrás se escribió aquí que la saga triunfante se retomaría con la colocación pública inicial (IPO) de Anthropic. Y la compañía de Darío Amodei logró lo que no pudo Open AI. Sorteó todos los obstáculos y la desconfianza espesa. Rebajó sus pretensiones para acceder a la rampa de lanzamiento. Ya no aspira a una valuación de 2 billones de dólares. Un 30% /35% menos no le pareció mal a cambio de pájaro en mano.

Anthropic ya se ubicó en la zona crítica, fijará precio el miércoles y cotizará a partir del jueves en el Nasdaq. Es su éxito o el diluvio para la IA. Y, desde ya, el puente más directo para un nuevo récord del S&P 500. A diferencia de Nvidia, o de los hiperescaladores y demás proveedores de capacidad de cómputo, Anthropic y sus modelos, hoy dominantes, son la medida última de la demanda final por la IA. Si su emisión fracasa, habrá que revisar a fondo todas las proyecciones y valuaciones aguas arriba del negocio. Comenzando por la estructura de “yenga” de su financiación. A nadie se le escapa la importancia de realizar una maniobra prolija. Por eso la colocación privada de acciones en paralelo con el IPO. Ahí están anotados Nvidia (10 mil millones de dólares), Alphabet (Google, con otro tanto) y hay 6 mil millones que se reparten, entre otros, Microsoft, Broadcomm y Micron. El mensaje en off bate el parche de un éxito: el IPO está seis veces sobresuscripto. Las órdenes por Spacex, a esta altura, solo duplicaban el libro. Se sabe, Claude no es infalible. Pero es vital que los colocadores no alucinen para que lo hagan los mercados. En definitiva, ese es el nombre del juego.