Victoria Villarruel volvió a cruzar a una diputada libertaria y se burló de su explicación sobre la inflación

La vicepresidenta reaccionó a un video de Juliana Santillán, quien atribuyó la aceleración de los precios en octubre a un factor regulatorio. “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, ironizó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia de La Libertad Avanza con una intervención en redes sociales en la que apuntó contra la diputada Juliana Santillán . Esta vez, el motivo fue un video que la legisladora difundió para explicar la última cifra de inflación y relativizar la aceleración registrada durante octubre.

El intercambio comenzó cuando un usuario publicó un cuestionamiento al mensaje de Santillán. Villarruel respondió con una frase irónica que rápidamente llamó la atención dentro del oficialismo. “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió la titular del Senado, en alusión a la explicación de la diputada.

En el video, Santillán había analizado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó un incremento del 2,2% en octubre, tres décimas por encima del registro de septiembre. La legisladora sostuvo que la suba estuvo explicada principalmente por modificaciones en las tarifas y en el esquema de subsidios energéticos.

Según su interpretación, los cambios en la ley de Zona Fría y los ajustes en los subsidios al gas aportaron 0,3 puntos porcentuales al índice general. De esta manera, planteó que, sin ese impacto regulatorio, la inflación mensual habría sido del 1,9%.

Santillán también apeló a la inflación núcleo para respaldar su argumento. Ese indicador, que excluye los precios regulados y estacionales, se ubicó en el 1,5% mensual. Para la diputada, ese dato refleja una continuidad del proceso de desinflación, más allá de los movimientos puntuales registrados en el índice general.

La explicación incluyó además los números acumulados. La inflación general llegó al 26,3% en los primeros diez meses del año y al 33,31% interanual, mientras que la núcleo acumuló un 24,4% y registró una variación interanual del 30,7%.

Victoria Villarruel dijo que no recibió la invitación para la misa de León XIV y el Gobierno la desmintió: "Tenía su asiento"

La ruptura política entre Javier y Karina Milei con Victoria Villarruel no tiene vuelta atrás y mostró un nuevo capítulo en el marco de la misa que el papa León XIV brindó ante 2,5 millones de personas en el barrio de Palermo. La vicepresidenta de la Nación dijo no haber recibido la credencial de acceso, motivo por el cual se quedó afuera de la delegación del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno la desmintió.

La vicepresidenta explicó en su cuenta de "X" el motivo de su ausencia. Según dijo, no fue invitada por el Gobierno. "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", se quejó.

Desde el Gobierno recogieron el guante y aseguraron que la invitación a la vicepresidenta fue enviada días atrás por parte de Ceremonial de Presidencia a su equipo de asesores en el Senado.

El canciller, Pablo Quirno, también se refirió al tema. En diálogo con el canal TN, aseguró: "Lo único que puedo decir es que yo tenía un asiento al lado mío que tenía su nombre".