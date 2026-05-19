La OMS encendió las alarmas por el ébola: creen que el brote ya sería más grande de lo informado

La doctora declaró que cuanto más investigan la enfermedad "más claro queda que los casos se extendieron a otras zonas". Uno de los últimos casos conocidos es de un ciudadano de EEUU, cuyos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que trabajan en la evacuación de más personas expuestas.

El brote se extendió a la provincia congoleña de Kivu del Sur, donde la población se vio afectada por una crisis humanitaria durante muchos años.

Una representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola que causó la muerte de al menos 131 personas en la República Democrática del Congo podría estar propagándose más rápido de lo que se pensaba inicialmente . Otras entidades sugieren que no se puede descartar que haya más casos y que la magnitud de la enfermedad "es incierta".

La doctora Anne Ancia declaró a la BBC que cuanto más investiga la agencia, más claro queda que los casos se extendieron a otras zonas . Según las autoridades, hasta el martes se sospechaba de más de 513 casos en la República Democrática del Congo , mientras que una persona falleció en la vecina Uganda .

Sin embargo, un modelo elaborado por el Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas , con sede en Londres y publicado el lunes, sugería que hubo una subdetección "sustancial" y que no se podía descartar que ya hubiera habido más de 1.000 casos.

El estudio sugiere que el brote actual es "mayor de lo que se ha determinado hasta ahora" y que su "verdadera magnitud sigue siendo incierta" . Por su parte, la Cruz Roja advirtió que el ébola puede propagarse rápidamente si los casos no se identifican a tiempo , además de que las comunidades carecen de información y los sistemas de salud se ven desbordados. En esa línea, afirmaron que "estamos viendo todas esas condiciones" en el brote actual.

El martes, el presidente del Congo, Félix Tshisekedi , hizo un llamamiento a la "calma" e instó a los ciudadanos congoleños a permanecer vigilantes, tras celebrar una reunión de crisis el lunes por la noche. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien declaró el brote como una emergencia internacional la semana pasada, dijo estar "profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia".

En declaraciones al Servicio Mundial de la BBC, Ancia afirmó que la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, era una "zona muy insegura con mucho movimiento de población", lo que dificultaba a la agencia la investigación y el control de la enfermedad. Además, continuó: "Cuanto más investigamos este brote, más nos damos cuenta de que ya se ha propagado, al menos en cierta medida, a través de la frontera y también a otras provincias".

ébola.jpg Un estudio sugiere actual que el brote actual es "mayor de lo que se ha determinado hasta ahora" y que su "verdadera magnitud sigue siendo incierta".

El brote se extendió a la provincia de Kivu del Sur, donde la población se vio afectada por una crisis humanitaria durante muchos años, añadió. También se registró un caso en Goma, la ciudad congoleña más grande del este, con una población de alrededor de 850.000 habitantes y está bajo el control de rebeldes respaldados por Ruanda.

Según explicó, los altos niveles de inseguridad en varias provincias hacen que la gente se desplace con frecuencia, lo que aumenta el riesgo de contagio y la propagación del virus. Varios países africanos están tomando precauciones, reforzando los controles fronterizos y preparando las instalaciones sanitarias.

Un ciudadano estadounidense, que se cree que es el médico Peter Stafford , miembro de un grupo misionero, está siendo evacuado del Congo tras presentar síntomas durante el fin de semana. El Ministerio de Sanidad alemán informó a la BBC de que un ciudadano estadounidense estaba siendo trasladado al país para recibir tratamiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) informaron que estaban trabajando para evacuar al menos a otros seis estadounidenses que habían estado expuestos. La OMS y otros organismos están trabajando con los gobiernos y las comunidades para intentar detener la propagación del virus, e instan a los residentes a seguir las medidas preventivas y a acudir al centro de salud más cercano si presentan algún síntoma.

La OMS inicia su asamblea anual marcada por brotes de ébola, hantavirus y recortes internacionales

Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abrieron este lunes en Ginebra su reunión anual en medio de la preocupación por los brotes de hantavirus y ébola, y de la incertidumbre por los anunciados retiros de Estados Unidos y Argentina.

Aunque el raro brote de hantavirus en un crucero, que captó la atención mundial, no figura oficialmente en la agenda, se espera que ocupe un lugar destacado en las discusiones, al igual que el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo. Estos dos episodios "son apenas las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias", advirtió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El alto funcionario agregó que "desde los conflictos hasta las crisis económicas, pasando por el cambio climático y la reducción de la ayuda internacional, vivimos una época difícil, peligrosa y fuente de divisiones".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en un mensaje en video que "a lo largo del último año, los recortes en la ayuda bilateral y multilateral han desestabilizado los sistemas de salud y ahondado las desigualdades. Se han cerrado clínicas. Profesionales de la salud han perdido su empleo".