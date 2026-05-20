La OMS calificó el brote del ébola como un riesgo regional pero no mundial: qué dicen los números

Su director brindó últimas cifras tras el brote registrado en varias ciudades de Uganda y Congo. Se trata de una cepa que actúa más lentamente y puede quedarse más tiempo en el cuerpo.

El brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda supone un alto riesgo a nivel local y regional , pero en sentido global siguen siendo bajos, declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Sus autoridades detallaron un nuevo número de casos en las últimas horas, cuya cepa fue identificada como Bundibugyo y ya había registrado casos años atrás.

“La situación es una emergencia de salud pública de importancia internacional , pero no es una emergencia pandémica. La OMS evaluó el riesgo de la epidemia como alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel mundial”, señaló el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa este miércoles.

Tedros confirmó oficialmente 51 casos en la República Democrática del Congo (RDC) , incluidos contagios en las ciudades de Bunia y Goma, aunque agregó que “la magnitud de la epidemia en la RDC es mucho mayor”. La OMS afirma que hasta el momento se registraron 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas, y se espera que las cifras aumenten aún más dado el tiempo que se tarda en detectar el virus.

Por otro lado, Uganda informó a la OMS de dos casos confirmados en su capital, Kampala, incluida una muerte entre dos personas que viajaron desde la RDC a Uganda.

Ébola en Congo: aunque el riesgo es alto, aún OMS no habla de "emergencia mundial" “La situación es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no es una emergencia pandémica", advirtió la OMS.

Las cepas totales del Ébola son seis, de las cuales tres causaron grandes contagios y la del brote actual fue identificada como Bundibugyo, para la cual no existe un tratamiento ni una vacuna específicos. Este tipo apareció por primera vez en 2007 en el distrito homónimo en el oeste de Uganda, en la frontera con Congo.

Existen dos brotes previos producidos por Bundibugyo: uno de 2007 y un segundo brote en la República Democrática del Congo en 2012. Se cree que el virus se replica y activa más lentamente las células inmunitarias que otras cepas, lo que podría explicar por qué es menos letal que otros.

Sin embargo, un virus de propagación más lenta a veces puede permanecer más tiempo en el cuerpo y causar síntomas más persistentes. En cuanto a otras nacionalidades, al menos un estadounidense que trabajaba en RDC dio positivo por el virus, según informó la organización benéfica internacional Serge y el Dr. Tedros.

El martes, los Centros de Control de Enfermedades de EEUU informaron que el estadounidense contagiado estaba siendo trasladado a Alemania para recibir atención médica mientras EEUU está gestionando el traslado de seis contactos cercanos de alto riesgo fuera de la región para su seguimiento y atención médica.

Ebola OMS CDC Tedros confirmó oficialmente 51 casos en la República Democrática del Congo (RDC), incluidos contagios en las ciudades de Bunia y Goma. Pexels

La OMS encendió las alarmas por el ébola: creen que el brote ya sería más grande de lo informado

Una representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola que causó la muerte de al menos 131 personas en la República Democrática del Congo podría estar propagándose más rápido de lo que se pensaba inicialmente. Otras entidades sugieren que no se puede descartar que haya más casos y que la magnitud de la enfermedad "es incierta".

La doctora Anne Ancia declaró a la BBC que cuanto más investiga la agencia, más claro queda que los casos se extendieron a otras zonas. Según las autoridades, hasta el martes se sospechaba de más de 513 casos en la República Democrática del Congo, mientras que una persona falleció en la vecina Uganda.

En declaraciones al Servicio Mundial de la BBC, Ancia afirmó que la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, era una "zona muy insegura con mucho movimiento de población", lo que dificultaba a la agencia la investigación y el control de la enfermedad. Además, continuó: "Cuanto más investigamos este brote, más nos damos cuenta de que ya se ha propagado, al menos en cierta medida, a través de la frontera y también a otras provincias".