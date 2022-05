AMIA: renovaron por 5 años las circulares rojas de Interpol por iraníes prófugos

Los alertas rojas se aplican sobre Mohsen Rezaei, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani. Los que quedaron afuera son el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani; el ex canciller Alí Velayatti; el embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour; el ex jefe de operaciones de Hezbolá Imad Moughnieh.