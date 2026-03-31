Amplían la denuncia contra Manuel Adorni y piden citar a escribana por compras inmobiliarias bajo sospecha

La presentación fue impulsada por Esteban Paulón, quien solicitó que declare la escribana que intervino en las operaciones de Caballito e Indio Cuá. La causa por presunta malversación suma una nueva línea de investigación y busca cruzar documentación patrimonial, movimientos migratorios y registros notariales.

La ofensiva judicial contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , sumó un nuevo capítulo este martes con la ampliación de la denuncia impulsada por el diputado Esteban Paulón . Tal como había anticipado el propio legislador en redes sociales, la presentación incorpora un pedido concreto: que se cite a declarar como testigo a la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias bajo sospecha .

El foco está puesto en la compra de propiedades en Caballito y en Indio Cuá, movimientos que, según los denunciantes, presentan inconsistencias que requieren ser esclarecidas. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas” , sostuvo Paulón al dar a conocer la ampliación, en una señal de que la estrategia judicial apunta ahora a profundizar sobre la trazabilidad de esas transacciones.

La decisión de avanzar sobre la figura de la escribana no es casual. En el expediente consideran que su testimonio podría aportar precisión sobre los montos, las condiciones de compra y la identidad de los intervinientes, elementos clave para determinar si hubo irregularidades en la adquisición de los inmuebles.

El movimiento se da en paralelo a otra línea de investigación que ya estaba en marcha y que también apunta a reconstruir el circuito de posibles inconsistencias. En ese frente, la Justicia analiza un pedido para relevar todos los viajes realizados por Adorni durante 2023 y cruzar esa información con datos migratorios.

AMPLIACIÓN DENUNCIA ADORNI Tal como lo adelantamos anoche, presentamos una ampliación de la denuncia contra el Jefe de Gabinete para que se cite a testimonial a la Escribana que celebró la operación de compra del departamento de Caballito y de Indio Cuá. Las operaciones, más… pic.twitter.com/vL6WVCTi7i

Esa medida busca establecer si existe correspondencia entre los desplazamientos del funcionario, su situación patrimonial y las operaciones cuestionadas. Se intenta determinar si hubo movimientos financieros o logísticos que no hayan sido debidamente justificados en su momento.

La causa, que gira en torno a una presunta malversación, empieza así a ganar volumen probatorio y a diversificar sus líneas de análisis. Ya no se trata únicamente de las propiedades, sino de un entramado más amplio que incluye viajes, registros oficiales y documentación notarial.

En el entorno judicial reconocen que este tipo de cruces de información suele ser determinante en investigaciones de este estilo, donde la clave está en detectar desfasajes entre lo declarado y lo efectivamente realizado. La incorporación de nuevos testigos y la ampliación de medidas apuntan precisamente a cerrar esas brechas.

Revelan que Manuel Adorni compró su departamento en Caballito por u$s230.000 y con un préstamo de casi el 90% por parte de dos jubiladas

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de que se dieran a conocer los detalles de su compra de un departamento en Caballito por un total de u$s230.000. Según consta en el Registro de la Propiedad inmueble, el departamento era propiedad de dos jubiladas que, además de figurar como vendedoras, también figuran como acreedoras ya que le prestaron el 87% del monto total de la operación.

La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Según refleja el documento, ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de u$s200.000, donde cada una aportó el 50% del préstamo que le permitió al funcionario completar la compra del inmueble.

Según figura en el registro, el departamento antes había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales. La adquisición de la propiedad en el barrio porteño quedó bajo la lupa de la Justicia ya que no fue el único movimiento inmobiliario del jefe de Gabinete durante noviembre de 2025.

Manuel Adorni recibió a Nicolás Pino en Casa Rosada

La Casa Rosada volvió a abrirle este martes una puerta clave al campo. En medio de una agenda política que viene bastante más cargada que la paciencia pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en un encuentro que volvió a poner al sector agropecuario en el centro de la conversación oficial.

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El cara a cara llega en un momento sensible para la relación entre la Casa Rosada y los sectores productivos. Tras semanas atravesadas por la agenda judicial que salpica a Adorni y por las internas palaciegas, el jefe de Gabinete intenta retomar centralidad política a través de una ronda de reuniones sectoriales. La visita de Pino se inscribe, precisamente, en esa estrategia de reconstrucción de agenda.