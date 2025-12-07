ANDIS: Migraciones deberá dar explicaciones en investigación por la desaparición del celular de un empresario clave

Un juez requirió las imágenes del recorrido de Mastropietro en el aeropuerto y las llamadas entrantes y salientes de su línea telefónica. Los pedidos a Migraciones y a PSA.

La Justicia abrió una investigación por el fallido secuestro del celular del empresario de la aviación Sergio Mastropietro.

La justicia ordenó diversas medidas en una investigación que apunta al accionar de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que un empresario logró eludir la entrega de su teléfono celular cuando ingresó al país.

Las medidas fueron ordenadas en una causa paralela a la principal que se abrió tras la denuncia del juez Sebastián Casanello por el fallido secuestro del celular del empresario de la aviación Sergio Mastropietro , apuntado por el fiscal Franco Picardi en la causa por supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

La causa por el accionar de las fuerzas nacionales en el episodio la lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas , quien ordenó diversas medidas tras el impulso que le dio la fiscal Paloma Ochoa .

El juez Rafecas , a cargo de la causa, ya ordenó varias medidas de prueba:

Solicitó a Migraciones el Protocolo de actuación en esos casos y pidió que se informe todo lo relacionado con las facultades del organismo para demorar personas y la entrega de pertenencias ante una orden judicial.

También pidió medidas respecto del accionar de la PSA, según confirmaron fuentes judiciales.

Además, solicitó las cámaras de video del recorrido de Mastropietro en el Aeropuerto Jorge Newbery y el listado de sus llamadas entrantes y salientes de su teléfono, cuya entrega no se concretó.

Como Mastropietro hizo una escala en Tucumán, el juez pidió las imágenes de las cámaras del aeropuerto en esa provincia.

El empresario utilizó un vuelo privado, por lo que no se conocían de antemano los detalles del mismo, horarios y otros datos, lo que habría dificultado el accionar inmediato de Migraciones, indicaron fuentes consultadas.

Lo cierto es que Sergio Mastropietro, un empresario de la aviación y nombrado por la fiscalía como parte del entramado en el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), logró esquivar el secuestro de su teléfono celular.

La justicia no logró secuestrar el dispositivo porque misteriosamente desapareció en la demora de autoridades nacionales en el marco del cumplimiento de la orden judicial.

Mastropietro fue descripto por el fiscal Franco Picardi como el operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete, el empresario que habría articulado un circuito ilícito para direccionar contrataciones y recaudar dinero de droguerías proveedoras de la ANDIS.

Cuando el fiscal se refirió a las supuestas maniobras de lavado de activos, mencionó a Mastropietro y a una empresa de aviación que habría emitido facturas en concepto de “compra de kilómetros”.

El secuestro que no fue

Fuentes de la investigación revelaron que el 15 de noviembre, Mastropietro regresaba desde Miami en un avión privado, pero antes de llegar al Aeropuerto Jorge Newbery, hizo una parada en la provincia de Tucumán. Supuestamente era para cargar combustible.

Una vez arribado al aeropuerto de CABA, agentes de la PSA y Migraciones debían realizar el secuestro del teléfono del empresario. Pero eso no ocurrió.

Al rato, con la orden del juzgado federal, las autoridades lograron frenar su marcha, pero Mastropietro alegó que ya no lo tenía encima, que no lo encontraba. Según las fuentes, ese celular salió de Aeroparque.

Fuentes de la investigación confirmaron que, unos días antes, Mastropietro fue allanado en su domicilio de San Isidro, donde se secuestraron sus computadoras.

Mastropietro no está en la primera tanda de indagatorias solicitadas por el fiscal, pero su nombre aparece en varios tramos del dictamen presentado al juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

h2 - Relación de Mastropietro con los principales acusados

“De las evidencias colectadas, se advierte que Miguel Ángel Calvete y Diego Orlando Spagnuolo mantendrían, al menos, una relación comercial con Sergio Mastropietro, quien, como sabemos, se encuentra vinculado a la firma Baires Fly S.A., firma de aviación privada que provee un servicio de vuelos privados disponible las 24 hs., tal como se consigna en su página oficial de la red social Instagram”, indicó el fiscal.

En la causa se determinó que en agosto pasado Mastropietro le remitió a Calvete la información de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Baires Fly S.A.

Baires Fly emitió facturas a las empresas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.

Ese accionar podría encuadrar en maniobras para disimular el verdadero origen y destino del dinero, sostuvo el fiscal.