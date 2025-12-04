ANDIS: dos imputados vinculados a droguerías se negaron a declarar

Patricio Rama y Ruth Lozano se negaron a declarar en la investigación por supuestas coimas y contrataciones direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Avanza la investigación por las coimas en ANDIS, con Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete en el centro de escena.

Patricio Rama , exempleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano ) y que se encuentra vinculado a distintas droguerías, se negó hoy a declarar en la causa en la que se investigan supuestas “coimas” y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la compra de medicamentos.

También se negó a declarar Ruth Lozano , a quien los investigadores le atribuyen el rol de accionista y directora de uno de los laboratorios investigados en la causa.

Rama, según el dictamen del fiscal Franco Picardi , tendría relación con distintas droguerías que "forman parte de la organización delictiva investigada, en tanto se benefician indebidamente de contrataciones direccionadas e ilegales llevadas adelante por la ANDIS".

Según Picardi, Patricio Rama se encuentra vinculado formalmente a la firma Droguería New Farma S.A. , en calidad de Director Suplente ; así como también a la firma Genesis S.A. a partir de distintas conexiones.

De acuerdo a la acusación, Rama tendría relaciones personales y comerciales con dos de los principales acusados de la causa: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian .

"Pato Country” y el grupo Museo

Rama es uno de los participantes de un grupo de Whatsapp creado por el exfuncionario de Andis Daniel Garbellini: el Grupo Museo.

El 15 de febrero de 2022, Garbellini creó el grupo de WhatsApp, en el que también participaron: “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Atchabahian, a Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Calvete); y Pablo Atchabahian, según surge de la acusación fiscal.

“De las conversaciones mantenidas, entre los distintos intervinientes, se desprende que entre ellos mediaba una estrecha relación de amistad, caracterizada por un alto grado de confianza”.

“Tal como les dijo Pablo Atchabahian: “somos familia”, remarcó el fiscal Picardi.

Por otro lado, Patricio Rama también se encuentra directamente relacionado a otra droguería que participaba de las compulsas reducidas.

“Es que, es director suplente de New Farma S.A., la que a la vez se encuentra relacionada con Droguería Floresta S.A. por Silvana Vanina Escudero, pareja de Alejandro Gastón Fuentes Acosta, presidente de Droguería Floresta S.A. y presidenta de Droguería Floresta hasta septiembre de 2024”.

Luego, el fiscal destacó que Rama adquirió el 50% de sus acciones de Droguería New Farma S.A., comprándolas a Silvana Escudero, el 4 de noviembre de 2021, “a la vez que desempeña un rol de gestión de la firma en cuestión, tal como se constató en el registro domiciliario practicado en esa firma oportunamente”.

Asimismo, de las extracciones forenses practicadas, los investigadores establecieron que Rama “mantiene conversaciones con distintos imputados, entre ellas con Calvete, quien le solicita el envío de fotografías de las liquidaciones en un tono coloquial que evidencia una relación de confianza”.

“Ello permite inferir que ambos intervenían en la gestión de los pagos de ANDIS”, resumió el fiscal.

Además, de los mensajes obtenidos, surge que Rama era amigo de la exesposa del propietario de Génesis S.A. y que mantenía un vínculo estrecho con Atchabahian, “lo que sugiere que ambos operaban en coordinación para favorecer a esa firma”.

La droguería Profarma S.A., vinculada a Miguel Ángel Calvete, en julio de 2025 “se capitalizó en forma exponencial por decisión de la Asamblea General Extraordinaria. En efecto, su capital social se elevó de cien mil pesos ($100.000) a trescientos millones de pesos ($300.000.000), cifra que fue aportada por sus accionistas”.

La casi totalidad de las acciones de la firma las detenta, por un lado, Profusión S.R.L. —firma vinculada a Federico Santich— y, por otro, Ruth Noemí Lozano.

Además, Lozano es accionista en INDECOMM S.R.L. y en la sociedad Residuos Disposición y Tratamiento SAS, refiere el fiscal al redactar la acusación.

Respecto de Lozano, “de las informaciones en la causa se evidencia una desconexión entre la situación patrimonial y el crecimiento económico de la firma Profarma S.A., en la cual ella es accionista mayoritaria y, a la vez, Directora Titular y Presidenta”.

Según los registros de NOSIS, Ruth Lozano, “hasta no hace mucho tiempo, era beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su perfil patrimonial no parece concordar con su rol de accionista y directora en las sociedades mencionadas”, destacó el fiscal.

PROFARMA S.A. ganó en forma sostenida compulsas de precios que se realizaron entre un grupo reducido de droguerías.

Ruth Lozano hizo uso de su derecho a negarse a declarar al ser indagada.