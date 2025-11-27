Caso ANDIS: el teléfono de un empresario que la Justicia no pudo secuestrar

Se trata de Sergio Mastropietro, cuyo domicilio ya fue allanado y donde secuestraron sus computadoras. Su teléfono no apareció.

Sergio Mastropietro , un empresario de la aviación y nombrado por la fiscalía como parte del entramado en el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , logró esquivar el secuestro de su teléfono celular . El dispositivo desapareció en una demora de autoridades nacionales en el marco del cumplimiento de una orden judicial.

Mastropietro fue descripto por el fiscal Franco Picardi como el operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete , el empresario que habría articulado un circuito ilícito para direccionar contrataciones y recaudar dinero de droguerías proveedoras de la ANDIS.

Cuando el fiscal se refirió a las supuestas maniobras de lavado de activos , mencionó a Mastropietro y a una empresa de aviación que habría emitido facturas en concepto de “compra de kilómetros” .

Fuentes de la investigación revelaron a este medio que el 15 de noviembre , Mastropietro regresaba desde Miami en un avión privado , pero antes de llegar al Aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, hizo una parada en Tucumán , supuestamente para cargar combustible.

Una vez arribado al Aeroparque, agentes de la PSA y Migraciones debían realizar el secuestro del teléfono del empresario. Pero eso no ocurrió. Al rato, con la orden del juzgado federal , las autoridades lograron frenar su marcha, pero Mastropietro alegó que no lo tenía encima . Según confirmaron fuentes de la investigación, en su momento, Mastropietro fue allanado en su domicilio , donde se secuestraron sus computadoras.

Por ahora el fiscal no pidió su indagatoria, pero no se descarta que la misma sea requerida, teniendo en cuenta que el empresario es una pieza clave en el dictamen acusatorio.

Mastropietro no está en la primera tanda de indagatorias solicitadas por el fiscal, pero su nombre aparece en varios tramos del dictamen presentado al juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

“De las evidencias colectadas, se advierte que Miguel Ángel Calvete y Diego Orlando Spagnuolo mantendrían, al menos, una relación comercial con Sergio Mastropietro, quien como sabemos se encuentra vinculado a la firma Baires Fly S.A., firma de aviación privada que provee un servicio de vuelos privados disponible las 24 hs., tal como se consigna en su página oficial de la red social Instagram”, indicó el fiscal.

En la causa se determinó que en agosto pasado, Mastropietro le remitió a Calvete la información de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Baires Fly S.A. Baires Fly emitió facturas a las empresas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”.

Ese accionar podría encuadrar en maniobras para disimular el verdadero origen y destino del dinero, sostuvo el fiscal.