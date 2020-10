Aníbal F.: "No me quieren"

Aníbal Fernández se lamentó ayer de no integrar el Gabinete nacional porque “alguien” no quiere que así sea, pero no es Cristina de Kirchner. “Evidentemente no me quieren en el Gobierno, no quieren que esté en el Gabinete. Estoy arreglando la situación de Río Turbio y voy a dejarle todo ordenado al Presidente. No voy a ir al Gabinete”, dijo el funcionario. “No sé bien quién no me quiere, lo sospecho, pero el poncho no aparece, y no lo espero ni lo dejo de esperar. No tengo intereses de nada, ya fui todo en este país. Alberto es mi amigo, le tengo cariño y lo quiero ayudar, pero él tiene otros mejores amigos”, resaltó Aníbal y dijo que “si Alberto quisiera ya estaría en el Gabinete”.