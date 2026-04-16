La SIDE pone en marcha un centro antiterrorista con respaldo de Estados Unidos + Seguir en









Con participación del FBI y del embajador estadounidense, el oficialismo presentó una nueva estructura para centralizar inteligencia y reforzar la prevención de amenazas en el país.

La SIDE se apoya en el FBI para inaugurar su nuevo centro antiterrorista.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha el nuevo Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), en un acto que contó con la participación de representantes del Federal Bureau of Investigation y del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Durante la inauguración, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, destacó que la iniciativa representa “un paso clave” para reforzar la protección del país frente a amenazas de "alcance internacional".

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Según explicó el funcionario, el terrorismo constituye un riesgo que exige coordinación y cooperación entre distintos países, por lo que remarcó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con agencias extranjeras. En ese sentido, sostuvo que la creación del centro marca la primera medida concreta adoptada por el Estado argentino en 25 años para fortalecer y articular la lucha antiterrorista.

CENTRO NACIONAL DE ANTITERRORISMO La SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorismo con participación del FBI Lago Rodríguez también subrayó que la presencia del FBI en el acto de apertura refleja una nueva etapa de inserción del sistema de inteligencia argentino en los principales mecanismos de cooperación internacional. A su vez, afirmó que, en un contexto global cada vez más complejo, el objetivo es mejorar la capacidad del Estado para anticipar riesgos, detectar amenazas y resguardar los intereses nacionales.

“La participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”, añadió. Además, señaló que “en un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos, amenazas y proteger los intereses de la Nación”.

Finalmente, informó que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.

A su turno, el Secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, resaltó la importancia de contar con la colaboración del FBI y del gobierno de los Estados Unidos en este proceso.