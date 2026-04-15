Javier Milei recibió al titular de la DAIA antes de su tercer viaje a Israel + Seguir en









El Presidente se reunió en la Casa Rosada con el la autoridad de la entidad judía y ratificó su alineamiento estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Javier Milei recibió a Mauro Berenstein en la Casa Rosada.

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A través de la red social X, Berenstein valoró el encuentro junto al mandatario y el canciller Pablo Quirno: "Hoy mantuvimos una reunión donde compartimos los proyectos que impulsamos desde la DAIA". En este sentido, el dirigente destacó la gestión oficial: "Agradecimos la presencia del canciller en la conmemoración del Día del Holocausto y resaltamos la firme e inclaudicable postura del Gobierno en apoyo al Estado de Israel".

La reunión se produjo mientras el líder de La Libertad Avanza ultimar detalles para participar en los actos por el Día de la Independencia en Israel, que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de abril. Se tratará de su tercera visita oficial a ese destino desde el inicio de su gestión, sumando un total de 38 viajes al exterior durante su mandato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauroBerenstein/status/2044546708063854830&partner=&hide_thread=false Hoy mantuvimos una reunión con el Presidente de la Nación @jmilei y el canciller @pabloquirno , donde compartimos los proyectos que impulsamos desde la @DAIAArgentina . Agradecimos la presencia del Canciller Quirno en la conmemoración del Día del Holocausto y destacamos la firme… pic.twitter.com/BsSev8d1ii — Mauro Berenstein (@MauroBerenstein) April 15, 2026 Un punto clave de la relación bilateral ocurrió durante su estadía de junio de 2025, cuando Milei anunció ante el Parlamento israelí el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, previsto para este año. Actualmente, la sede diplomática funciona en la ciudad de Herzliya, próxima a Tel Aviv.

Bajo la administración libertaria, Israel y Estados Unidos se consolidaron como los socios prioritarios de la política exterior argentina. Además de esta cercanía, el Presidente ha marcado un cambio drástico en el escenario geopolítico local al calificar a Irán como "enemigo" de la Nación, reafirmando al mismo tiempo su definición personal como "el presidente más sionista del mundo".

Javier Milei encenderá una de las antorchas de la independencia en Israel El presidente Javier Milei viajará entre el 19 y el 22 de abril a Israel para participar de los actos por el 78° Día de la Independencia, donde tendrá un rol central: encenderá una de las antorchas de la ceremonia en el Monte Herzl, uno de los gestos más simbólicos del evento. Será la tercera visita oficial del mandatario argentino al país desde su asunción y se enmarca en una agenda orientada a profundizar los vínculos políticos y estratégicos con Israel. La ceremonia principal se realizará el 21 de abril, dentro de los festejos por el aniversario de la creación del Estado israelí. javier milei benjamin netanyahu israel 2024 2.jpg Javier Milei visitará Israel por tercera vez. La designación de Milei para participar del tradicional encendido de antorchas fue destacada por autoridades israelíes como un reconocimiento a su respaldo diplomático y geopolítico. En ese marco, el embajador israelí en la Argentina sostuvo que el jefe de Estado fue elegido por “estar en el lado correcto de la historia”, en alusión a su postura frente al escenario internacional.