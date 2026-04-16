El Gobierno nombró a Esteban Mahiques al frente del gabinete del Ministerio de Justicia

Ejercerá su cargo “ad honorem”. También hubo designaciones en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

El minstro Mahiques avanza en la reconfiguración del Ministerio de Justicia.

El Gobierno oficializó la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación , a través del decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial. Según se precisó, el cargo tendrá carácter “ad honorem” , por lo que no percibirá salario y no implicará gastos adicionales para el Estado nacional .

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La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Juan Bautista Mahiques , y establece que el nombramiento rige desde el 6 de marzo, con el objetivo de regularizar una situación ya vigente de hecho , dado que el funcionario venía desempeñándose en ese rol desde principios de ese mes.

La designación se inscribe en un proceso de reconfiguración dentro del Ministerio de Justicia , tras la reciente salida de Mariano Cúneo Libarona y en un contexto de renovación de equipos.

Antes de asumir este nuevo rol, Esteban Mahiques se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería.

En paralelo, la cartera avanzó con otro movimiento clave: la designación de Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos, tras la salida de Joaquín Mogaburu. Se trata de un funcionario con trayectoria en el área durante la gestión de Mauricio Macri, donde ocupó cargos vinculados a la atención de víctimas.

Estos cambios apuntan a consolidar un equipo alineado con la nueva conducción, en un escenario político sensible en materia de derechos humanos.

Cambios en Obras Públicas

En simultáneo, el Poder Ejecutivo dispuso modificaciones en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía mediante el decreto 250/2026.

En ese marco, se aceptó la renuncia de Bernardo Bartolomé Heredia como subsecretario de Recursos Hídricos y se formalizó su designación, también “ad honorem”, al frente de la Secretaría.

De este modo, el Gobierno avanza con reacomodamientos en áreas clave del Gabinete, con el foco puesto en la reorganización interna y sin impacto presupuestario.