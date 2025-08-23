La palabra de Victoria Villarruel en medio de la causa por las presuntas coimas en ANDIS: "Es un momento difícil y bastante confuso"







La vicepresidenta habló por primera vez desde que trascendió el episodio que vincula a Karina Milei y Diego Spagnuolo. En ese sentido, se mostró neutral y sin un posicionamiento definido.

Victoria Villarruel rompió el silencio en medio del escándalo por las coimas. Prensa Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado desde Chubut, donde participó en un acto oficial junto al gobernador Ignacio Torres, en el marco del creciente escándalo por presuntas maniobras de corrupció n que golpea al gobierno de Javier Milei. “Es un momento difícil y bastante confuso”, sostuvo en diálogo con medios locales.

Villarruel buscó transmitir serenidad a la ciudadanía y remarcó que cumple “con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación”. En esa línea, evitó hacer referencia directa a los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habla de supuestos retornos de dinero para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en operaciones de compra de medicamentos.

“Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso”, respondió ante la consulta del portal ADNSUR, poniendo el acento en su rol como presidenta del Senado, más allá de las tensiones políticas dentro del oficialismo.

Su rol en el Gobierno La dirigente libertaria subrayó que su papel no es meramente decorativo. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores”, señaló.

Villarruel remarcó además que parte de su tarea consiste en recorrer provincias, reunirse con mandatarios locales y atender las demandas regionales: “Quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades”.

Victoria Villarruel Senado La relación con La Libertad Avanza y el frente opositor En el tramo final de su discurso, la vicepresidenta aclaró que sus funciones se enmarcan dentro de los lineamientos de La Libertad Avanza. “Es la función institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país y por supuesto sin realizar ningún acto que quede fuera de lo que también pretende La Libertad Avanza”, afirmó. La declaración se dio junto al gobernador Ignacio Torres, quien recientemente lanzó, junto a otros mandatarios provinciales, el frente Provincias Unidas, espacio que competirá en las elecciones legislativas de octubre. Javier Milei evitó referirse al escándalo de la ANDIS El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó. En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.