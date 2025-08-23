Triunfo histórico: Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en Argentina







El seleccionado argentino logró un triunfo histórico ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani, con una actuación destacada de Santiago Carreras y momentos clave de estrategia y garra.

Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante los All Blacks por 29-23.

Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante los All Blacks por 29-23. El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield bajo el marco de la segunda fecha del Rugby Championship 2025, tratándose de la primera vez que el conjunto argentino logra imponerse en condición de local sobre los neozelandeses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro comenzó con un primer tiempo parejo, en el que ambos equipos intercambiaron tries y penales. Los Pumas se adelantaron con un try de Mateo Carreras, convertido por Santiago Carreras, y aprovecharon dos tarjetas amarillas de los neozelandeses, sobre Will Jordan y Tupou Vaa’i, para generar presión y acercarse al marcador. A pesar de la intensidad ofensiva, los argentinos no lograron ampliar la ventaja y se fueron al descanso con un empate 13-13, reflejo de una lucha pareja más que del dominio mostrado en los últimos minutos de la primera mitad.

En el segundo tiempo, los Pumas ajustaron la estrategia. La entrada de Nahuel Tetaz Chaparro para sus últimos minutos con la camiseta albiceleste reforzó la defensa argentina. Los visitantes tuvieron la oportunidad de despegar con un penal de Beauden Barrett, que erró, mientras que Santiago Carreras no falló en momentos decisivos y se convirtió en figura al convertir varios penales que marcaron la diferencia.

Los argentinos ampliaron la ventaja con un try de Gonzalo García, tras una potente jugada de Pablo Matera que arrastró rivales en la salida de un scrum. Los All Blacks descontaron con tries de Samisoni Taukei’aho y Damien McKenzie, pero nunca lograron igualar la intensidad del local, que supo manejar la ventaja numérica y mantener la concentración en los momentos críticos.

Una de las claves del triunfo fueron las tarjetas amarillas que complicaron a Nueva Zelanda. Sevu Reece recibió una amarilla en el tramo final, dejando a los All Blacks con un hombre menos, y Carreras convirtió el penal correspondiente para estirar la diferencia a nueve puntos: 29-20. Finalmente, McKenzie logró un penal para descontar, sellando el marcador final 29-23 a favor de los argentinos.

Los Pumas dejaron atrás la derrota e hicieron historia Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino, Felipe Contepomi, llegaban a este encuentro luego de sufrir una derrota por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha de la competición, en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En dicha presentación, Los Pumas tuvieron un primer tiempo para el olvido y se fueron al descanso con una desventaja de 31-10. Pese a la recuperación en el comienzo del complemento, donde anotaron dos tries y se llegaron a poner a siete puntos, los All Blacks liquidaron el encuentro con dos tries sobre el final. Además, se trató de la última ocasión en la que Los Pumas reciban a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.