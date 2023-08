El Gobierno monitorea los hechos delictivos y descarta que se trate de saqueos

Según Aníbal Fernández, los robos en la 1-11-14 fueron de una banda reducida, "no por hambre".

Ante los hechos delictivos registrados en supermercados y comercios en las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén , el Gobierno sigue de cerca los episodios y asegura que no se trata de saqueos sino de acciones "incentivadas para llamar la atención" .

Según Aníbal Fernández, se trata de una banda reducida, con poco nivel de organización, pero con vocación de generar conflicto. Además, descartó que configuren episodios de saqueos, generados por una problemática social a atender.

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.

Otro de los hombres de la administración del presidente Alberto Fernández en mencionar el tema fue Agustín Rossi, jefe de Gabinete y aspirante a vicepresidente por Unión por la Patria, quien subrayó que no se advierte "una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley" y aclaró que hay detenidos, con antecedentes.

"Estuvimos al tanto el mismo viernes. Pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche la en la 1-11-14. En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales", contó Rossi en declaraciones radiales y concluyó: "Hay detenidos por la autoridad policial y judicial, y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley".

Hechos delictivos en Mendoza: intendentes descartaron una vinculación partidaria

Intendentes mendocinos de distritos en los que hubo robos organizados a supermercados desestimaron que haya una vinculación "partidaria" con esos hechos delictivos y advirtieron que hay "una situación social crítica y una económica preocupante".

"El viernes nos enteramos lo de los grupos de WhatsApp, donde advertimos a los comercios de Las Heras y los de nuestro pueblo", sostuvo el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, el dirigente cordillerano indicó que "esto hace realidad de una situación social crítica y una económica preocupante, que obvio no quita la responsabilidad de estas personas por los hechos realizados".

"Mi obligación es hacer lo posible por preservar la paz social: es como la salud, se valora cuando se ha perdido", graficó Iglesias. Y agregó: "No es momento de corte de rutas, bloqueos. Es momento de solicitarle al Gobierno medidas ahora, ver cuáles se pueden tomar para el conjunto de la gente en un marco democrático".

"Con este mensaje de paz y armonía, podemos mantener lo que no se ha perdido. Hay un alto componente de las revueltas que se están haciendo más violentas, todos tenemos que hacer lo que haya a nuestro alcance", subrayó el intendente de Guaymallén, quien descartó que haya "intenciones político-partidarias" detrás de estos hechos y los vinculó a "bandas" delictivas. E insistió: "Hay un clima fértil para estos intentos. Hay quienes los incitan y no son espontáneos".

En tanto, su par de Las Heras, Daniel Orozco, comentó que "hubo vandalismo, robo, rupturas de persianas; en carnicerías se robaron la materia prima, pero también rompieron sus freezers y ventanales".

"Tenemos cuatro supermercados grandes. Cuando sucedió en el 2001 nos dejó una preocupación muy grande: no queríamos que se vuelva a repetir. Aún tomando las medidas correspondientes, fue difícil controlar la situación y rompieron vidrieras, robaron mercaderías", manifestó en declaraciones a El Día Menos Pensado, el programa conducido en esta jornada por Álvaro Norro en Splendid-AM 990.

Y alertó: "El sábado comenzaron los saqueos e inmediatamente creamos el Comité de Crisis. Siguen apareciendo grupos de WhatsApp donde señalan que hoy seguirán los saqueos".