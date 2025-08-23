Esta exitosa comedia protagonizada por Bradley Cooper regresó a Netflix y lidera la lista de tendencias







Con un elenco explosivo y escenas icónicas en Las Vegas, este film revive el furor por las historias de excesos, amistad y enredos inolvidables.

Con humor ácido y situaciones desbordadas, esta producción de Todd Phillips volvió a conquistar a nuevas audiencias en la plataforma de streaming.

Desde hace más de una década, Netflix se convirtió en sinónimo de entretenimiento global. Su catálogo, que se actualiza semana a semana, mezcla estrenos originales, series premiadas, documentales y películas que, aunque ya pasaron por la pantalla grande, encuentran en la plataforma de streaming una segunda vida.

Entre esas producciones, el género de la comedia ocupa un lugar privilegiado. Títulos capaces de generar risas inmediatas, provocar nostalgia y volver a conquistar al público sin importar cuántos años hayan pasado desde su estreno.

En este escenario, una película emblemática volvió al centro de la conversación. "¿Qué pasó ayer?", protagonizada por Bradley Cooper junto a un elenco explosivo, regresó a la aplicación y en solo algunas horas se instaló en el Top 10 de lo más visto. La cinta, que en su momento dio origen a una trilogía más que taquillera, hoy vuelve a recordarnos por qué fue un fenómeno cultural: humor irreverente, situaciones absurdas y un guion que retrata con acidez los excesos de una generación.

que paos ayer De que trata "¿Qué pasó ayer?" Estrenada en 2009, la película sigue a un grupo de amigos que viajan a Las Vegas para despedir la soltería de Doug, uno de los integrantes. La celebración promete una noche inolvidable, pero lo que debía ser solo una fiesta termina convirtiéndose en un auténtico caos.

the-hangover23-09192024-6a1d44cfbeea4087b76abae45f33897a Al despertar al día siguiente en una suite destrozada, tres de los protagonistas descubren que el futuro marido desapareció y que no recuerdan absolutamente nada de lo pasó el día anterior. Entre tigres en el baño, un bebé inesperado y encuentros con personajes delirantes, deberán reconstruir, paso a paso, los acontecimientos de la velada pasada para encontrar a Doug antes de la boda. ¿Podrán lograrlo?

Tráiler de "¿Qué pasó ayer? Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD] Reparto de "¿Qué pasó ayer?" Bradley Cooper como Phil Wenneck,.

Ed Helms como Dr. Stuart "Stu" Price,.

Zach Galifianakis como Alan Garner.

Justin Bartha como Doug Bilings.

Heather Graham como Jade.

Jeffrey Tambor como Sid Garner.

Sasha Barrese como Tracy Garner Bilings.

Ken Jeong como Leslie Chow.

Rachael Harris como Melissa.

