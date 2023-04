Aníbal Fernández, luego de reunirse con Berni: "Queremos aportar más fuerzas a las que ya están trabajando en la Provincia"

"Pusimos a trabajar un número muy grande de fuerzas federales en todos los distritos. Hemos armado cabeceras en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y en San Fernando. Estamos buscando alternativas en seguir creciendo para tener entrecruzamiento con otras situaciones particulares que tienen los distritos", explicó.

Además, subrayó su "amistad con Berni" y que "nunca tuve tensión" aunque, consultado sobre los controles de policías en colectivos, el ministro de Seguridad nacional reiteró su posición: "No estoy de acuerdo. No es una forma de resolver la situación. Pero yo no le digo lo que tiene que hacer a Berni con la policía de la provincia".

Finalmente, se refirió al Comando Unificado en Rosario, considerando que "en Rosario delineamos un plan que nunca hemos corregido, siempre fuimos un poquito más. Estamos entrando con muchas fuerzas en todos los barrios. Siguen habiendo conflictos, pero no fue lo que nosotros encontramos".