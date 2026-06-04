Cedears: un gigante de la inteligencia artificial se hundió 15% por malos pronósticos

Broadcom proyectó ingresos por u$s16.000 millones para su negocio de chips de inteligencia artificial durante el trimestre actual, por debajo de las estimaciones.

Broadcom proyectó ingresos por u$s16.000 millones para su negocio de chips de inteligencia artificial durante el trimestre actual, por debajo de las estimaciones.

Las acciones y Cedears de Broadcom sufrieron una fuerte caída de hasta 15% luego de que la compañía presentara resultados trimestrales que, aunque sólidos, no lograron satisfacer las elevadas expectativas de los inversores sobre el negocio de chips para inteligencia artificial.

La compañía reportó ingresos récord por u$s22.190 millones durante su segundo trimestre fiscal y ganancias ajustadas de u$s2,44 por acción , cifras que superaron las previsiones de Wall Street.

Sin embargo, el mercado reaccionó negativamente a las perspectivas futuras . Broadcom proyectó ingresos por u$s16.000 millones para su negocio de chips de IA durante el trimestre actual, por debajo de las estimaciones de los analistas, que esperaban alrededor de u$s16.360 millones.

La empresa también mantuvo sin cambios su meta de generar más de u$s100.000 millones en ingresos anuales por inteligencia artificial hacia 2027, cuando muchos inversores aguardaban una mejora de esas previsiones.

La reacción refleja el enorme nivel de expectativas que rodea actualmente al sector de semiconductores. Broadcom se convirtió en uno de los principales beneficiarios del boom de la inteligencia artificial gracias a su participación en el diseño de chips personalizados para gigantes tecnológicos como Google y Meta, que buscan alternativas a los costosos procesadores de Nvidia.

fabricantes-chips Broadcom proyectó ingresos por u$s16.000 millones para su negocio de chips de inteligencia artificial durante el trimestre actual, por debajo de las estimaciones.

Un gigante con potencial

Durante los últimos años, la acción se multiplicó más de ocho veces desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022 y acumulaba una ganancia cercana al 40% en lo que va de 2026 antes de la publicación de resultados. Ese desempeño había elevado considerablemente la vara para cualquier anuncio corporativo.

La corrección no afectó únicamente a Broadcom. El retroceso se extendió a gran parte del sector tecnológico y de semiconductores, golpeando a compañías como Nvidia, AMD, Marvell, Intel y Qualcomm.

Los inversores comenzaron a preguntarse si el extraordinario rally impulsado por la inteligencia artificial podría estar entrando en una etapa de mayor exigencia, donde ya no basta con crecer rápidamente: también es necesario superar expectativas cada vez más ambiciosas.

Aun así, la empresa mantiene un panorama optimista a largo plazo. Su dirección aseguró que cuenta con capacidad de suministro asegurada hasta 2027 y espera que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúe creciendo a un ritmo acelerado durante los próximos años.

Para muchos analistas, la caída de la acción responde más a una toma de ganancias y a expectativas excesivamente elevadas que a un deterioro real de los fundamentos del negocio. Broadcom sigue siendo una de las empresas mejor posicionadas para capitalizar la expansión global de la inteligencia artificial.