Apertura de sesiones: más gobernadores declinan la invitación de Javier Milei

Ámbito había adelantado que Jaldo y Valdés estaban en duda, al igual que el salteño Gustavo Sáenz. El tucumano se exculpó solapadamente. “He sido invitado a la Asamblea Legislativa a nivel nacional, pero lamentablemente no voy a poder estar y ya mandé mis disculpas del caso”, justificó. En tanto el correntino apeló a un clásico: "No voy a estar por cuestiones de agenda", dijo al finalizar el acto en la legislatura provincial. Otro que no terminó de confirmar fue el chaqueño Leandro Zdero.