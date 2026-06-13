Diego Santilli busca destrabar la reforma electoral con los gobernadores pero persisten dudas en el Senado

El ministro del Interior se puso al frente de una nueva ronda de negociaciones con los jefes provinciales. En el Congreso, los libertarios admiten que aún no están los votos. Malestar por el efecto Adorni.

El inicio del Mundial 2026 no solo conlleva una nueva ilusión nacional, sino también la oportunidad para que la opinión pública se concentre en cuestiones foráneas a la política. Por eso, cuando el jueves 11 de junio la pelota rodó en el legendario Estadio Azteca, hubo alivio en la Casa Rosada. No precisamente porque las performances de México o Sudáfrica suscitaran mayor entusiasmo: el oficialismo esperaba, como un soplo en el desierto, una excusa que corriera las miradas de Manuel Adorni y la interna palaciega.

Más allá del stand by general que atravesarán las reyertas durante el certamen, algunos frentes continuarán abiertos. Uno de ellos es la reforma electoral , iniciativa que corre una carrera contra reloj. La intención de los libertarios es implementar las modificaciones en los comicios del 2027. En criollo: necesitan luz verde del Congreso cuanto antes. Caso contrario, todo seguirá igual.

Así las cosas, Diego Santilli se puso al frente en los últimos días de una nueva ronda de conversaciones con los gobernadores dialoguistas y aliados. Por su oficina desfilaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca). Antes, el ministro del Interior había viajado a Misiones, donde se entrevistó con Carlos Rovira , el hombre fuerte de la provincia, y con el mandatario Hugo Passalacqua , una jugada a dos bandas para no lastimar susceptibilidades. El martes, recibirá al chaqueño Leandro Zdero y más tarde al sanjuanino Marcelo Orrego .

Con Frigerio no hay mayor novedad. Aliado de La Libertad Avanza (LLA), se mostró proclive a acompañar los cambios en el sistema electoral desde el comienzo. No obstante, en su entorno aclaran que habrá que "puntear de manera más fina" la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como contraparte, llevó un menú de pedidos con eje en las rutas 18 y 12, el pedido de traspaso de la Ruta Nacional 127 y la compensación de la tarifa eléctrica por el excedente que genera Salto Grande.

También estuvieron en el temario la actualización por la deuda de Nación con la caja de jubilaciones entrerriana y sobre los adelantos de coparticipación federal . "Fueron todas cuestiones muy duras de gestión", graficaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2065472547081125928&partner=&hide_thread=false Muy buena reunión con @diegosantilli. Repasamos los avances de una agenda de trabajo que para Entre Ríos es prioritaria: obras de infraestructura, energía, la compensación que le corresponde a la provincia por la Caja de Jubilaciones no transferida y otros temas que venimos… pic.twitter.com/uLqJSUO2gT — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 12, 2026

Más allá del diálogo directo entre la Casa Rosada y los jefes provinciales, en el Congreso no son optimistas, al menos en el corto plazo. Desde despachos violetas comentaron que la reforma se mantendrá freezada hasta agosto y que la sumatoria de proyectos en danza generó un cuello de botella, tal como contó Ámbito semanas atrás.

El pendrive gate que tuvo, una vez más, a Manuel Adorni como protagonista no cayó bien entre los apóstoles legislativos de Milei. Además, por ahora, contrario a lo que piden aliados y dialoguistas, Ficha Limpia sigue dentro del proyecto y no se trataría aparte. "Es un consenso entre Patricia Bullrich y Karina Milei", admiten en el cuadrante liberal. Leen, además, que los provincialismos tendrán la llave para destrabar el debate.

Dentro de ese grupo se ubican los mandatarios Rolando Figueroa, Hugo Passalacqua, el santacruceño Claudio Vidal, el salteño Gustavo Sáenz y el rionegrino Alberto Weretilneck. El grupo tiene influencia sobre un puñado de cinco legisladores: Julieta Corroza (Neuquén), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones); y Flavia Royón (Salta). Sáenz, además, suele jugar en tándem con la peronista Carolina Moisés, de Jujuy.

Vidal se quedó sin representación en la Cámara alta luego de que José María Carambia y Natalia Gadano rompieran con él. Weretilneck, en tanto, perdió a su única alfil en las elecciones pasadas y ya no cuenta con bancas propias.

Hasta el momento los oficialismos que acompañarían la reforma electoral serían los de Entre Ríos, Chaco, Misiones, San Juan, Catamarca y Mendoza. En este último distrito, el gobernador Alfredo Cornejo está dispuesto a apoyar la eliminación de las PASO, aunque se rehúsa a hacer lo mismo en los comicios locales. Ese fue uno de los puntos que dejó en claro en la reunión que mantuvo meses atrás en la Casa Rosada con Karina Milei y el ministro del Interior.

Cabe recordar que la iniciativa requerirá de una mayoría especial: 138 votos en Diputados y 37 en el Senado, donde los mandatarios son los grandes accionistas de las bancas.

Semanas atrás, los 10 mandatarios norteños se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Diego Santilli y dejaron una carpeta de reclamos pendientes para que el Gobierno tome nota. Más allá de la expectativa por incorporar un régimen de zona cálida -moneda de cambio para los apoyos a los cambios en zona fría-, la preocupación central hoy es el abastecimiento de gas de cara al invierno.

Gobernadores CFI Santilli Los 10 gobernadores norteños se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones con Diego Santilli.

Finalizado ese cónclave, el salteño Gustavo Sáenz, uno de los caciques más cercanos a la gestión libertaria, dejó una advertencia. "Entendemos que el Gobierno nacional tiene apuro y que quiere que algunos proyectos se traten rápidamente, como la reforma electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelva, sobre todo en el norte", disparó.

La jornada, como contó Ámbito, tuvo su epílogo en una cena que compartieron, al menos, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). Allí los líderes peronistas propusieron ser candidatos únicos en sus provincias y que de su boleta cuelguen dos listas distintas para los cargos legislativos y ejecutivos distritales: una del PJ con los postulantes del peronismo y otra con la oferta de La Libertad Avanza.

Por ahora, la idea está en tapa de análisis. A la par, algunos líderes ya coquetean con desdoblar el calendario. El tucumano Jaldo dejó dos definiciones de peso. Anticipó que volverá a compartir fórmula con su actual vice, Miguel Acevedo, y que la provincia iría a las urnas en mayo, probablemente el tercer domingo.

Aunque en todos los campamentos dan cuenta de que las cuestiones electorales todavía no forman parte de las conversaciones coyunturales, lo cierto es que el calendario aprieta, los gobernadores buscan certezas y el oficialismo pretende eliminar las PASO.