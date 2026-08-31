El Día del Empleado de Comercio 2026 es sábado y esto podría pasar con el feriado

La Ley 26.541 equipara la jornada a un feriado nacional, por lo que FAECYS y cámaras empresarias del sector analizan si corresponde trasladar el asueto.

Los supermercados, shoppings y locales podrían modificar su funcionamiento durante la jornada de descanso.

El Día del Empleado de Comercio será el sábado 26 de septiembre de 2026. La fecha fue establecida por la Ley 26.541 y es una jornada de descanso para los trabajadores del sector.

La jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional y como este año cae durante el fin de semana, existe la posibilidad de que sea trasladado a otro día .

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS ) y las cámaras empresarias del rubro negocian el traslado del asueto para el 28 de septiembre o el lunes previo , aunque todavía no hay nada confirmado. La definición tendrá impacto en supermercados, shoppings, grandes cadenas y comercios minoristas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre . En 1934 , bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo , fue promulgada la Ley 11.729 , una reforma del Código de Comercio que incorporó derechos laborales para los trabajadores mercantiles.

Entre otros aspectos, la normativa avanzó sobre las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y las licencias vinculadas con enfermedades y accidentes.

Décadas después, el Congreso estableció formalmente la jornada de descanso para los titulares del sector a través de la Ley 26.541, sancionada el 11 de noviembre de 2009 .

El artículo 2 establece que "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

En 2026, la particularidad es que el 26 de septiembre cae sábado. Esto genera la necesidad de definir cómo se aplicará el asueto, ya que la fecha coincide con un día que para muchos trabajadores ya forma parte del fin de semana.

Día del Empleado de Comercio 2026: qué pasará con el feriado

El Día del Empleado de Comercio fue establecido por la Ley 26.541 y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La normativa establece que ese día los trabajadores del sector no deben prestar tareas y que la jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional.

Como el 26 de septiembre cae fin de semana, la FAECYS y los distintos gremios negocian con las cámaras empresarias el traslado del asueto correspondiente a la jornada. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de una fecha alternativa.

En 2025, por ejemplo, se homologó el cambio al lunes 29 de septiembre para facilitar el cierre de comercios, supermercados y shoppings.

En caso de que finalmente se establezca una nueva jornada para el descanso, la fecha mantendrá el mismo tratamiento laboral previsto. El funcionamiento de cada establecimiento puede depender de la modalidad adoptada por el empleador. Sin embargo, no puede exigir a los trabajadores que se presenten a la actividad.

Si un empleado es convocado y acepta trabajar, deberá recibir el doble de su remuneración habitual, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.