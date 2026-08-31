Sindicatos y empresarios pymes piden una política industrial activa y planificación estratégica

El Frente de Sindicatos Unidos mantuvo encuentros con el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y representantes del sector empresario. La agenda incluyó el Salario Mínimo Vital y Móvil, la producción y el empleo.

El FreSU se reunió con empresarios pymes para debatir propuestas sobre trabajo y producción.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) mantuvo este lunes dos encuentros en San Martín , uno con el intendente Fernando Moreira y otro con representantes de pequeñas y medianas empresas , para continuar con el debate de un programa económico centrado en el trabajo, la producción y la soberanía. Piden una política industrial activa y planificación estratégica.

La primera reunión se realizó en la sede municipal con Moreira , mientras que el segundo encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Martín, con representantes de cámaras empresariales y sectores productivos de la ciudad.

Durante la reunión con empresarios pymes, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró , planteó la necesidad de avanzar en la elaboración de un programa económico y señaló que el FreSU trabaja en la convocatoria a un paro general con movilización .

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , cuestionó las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que la reforma laboral planteada por la administración de Javier Milei podría derivar en empleos de menor calidad, jornadas laborales más extensas y salarios más bajos.

Según lo planteado por el FreSU, el monto correspondiente a julio se ubicó en $3.065.161 , cifra que, de acuerdo con la organización, permitiría cubrir las nueve necesidades establecidas en la normativa: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión .

El Frente de Sindicatos Unidos mantuvo encuentros con el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y representantes del sector empresario.

Del encuentro participaron representantes de la Cámara Económica Sanmartinense (CES), el Movimiento Productivo 25 de Mayo y la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero. Entre los principales puntos abordados estuvo la implementación de un Salario Mínimo Vital y Móvil que permita cubrir las necesidades contempladas por la legislación nacional.

También participaron representantes de movimientos sociales y de los sindicatos de Canillitas, Gráficos Bonaerenses, Hielo, Químicos de Pilar, Federación Aceitera y Desmotadora, Fetia, Conadu y Docentes (CEA), entre otras organizaciones.

Las propuestas del FreSU

El programa que se encuentra en discusión fue aprobado durante el Primer Plenario de Delegadas y Delegados del FreSU, realizado el 1° de mayo. En esa instancia, la organización definió rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y promover un proyecto de ley orientado a ampliar la protección y los derechos laborales, incluyendo medidas vinculadas con la prevención y reparación de daños en el trabajo.

El documento, denominado “Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”, también establece como uno de sus ejes la defensa del derecho al trabajo y de un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice una vida digna durante la jornada laboral legal.

Entre sus propuestas económicas, el programa plantea además una política industrial activa y planificación estratégica, con medidas como la reactivación de la obra pública, el desarrollo de vías de transporte, la defensa de la industria nacional, el acceso al crédito para la producción y la inversión, una reforma tributaria progresiva y la sustitución de importaciones.

El documento también propone impulsar una ley federal de transporte y logística y fortalecer el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación orientadas al desarrollo productivo nacional.

La agenda incluyó el Salario Mínimo Vital y Móvil, la producción y el empleo.

Empresarios y sindicalistas ya habían planteado recuperar el diálogo por la producción

El encuentro del FreSU se produjo pocos días después de una reunión que reunió a representantes del sector empresarial, productivo, sindical y académico en Rosario. El jueves 27 de agosto, más de 300 personas participaron de la jornada “Argentina Produce: Diálogo que Construye”, realizada en la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

La actividad fue organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El encuentro estuvo centrado en los problemas vinculados con la producción, el empleo, la industria y la competitividad, además de la necesidad de recuperar el diálogo entre los distintos actores de la economía.

Los participantes plantearon la necesidad de construir una agenda de desarrollo económico y social de largo plazo, especialmente ante las dificultades que atraviesan numerosas empresas, con particular impacto en las pymes, y la preocupación por el nivel de empleo formal y la inversión productiva.

El documento presentado durante la jornada señaló que la economía real atraviesa dificultades que requieren atención y respuestas consistentes. Entre los ejes propuestos se incluyó el diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Estado, junto con medidas destinadas a fortalecer el empleo formal, las pymes y la inversión productiva.

También se planteó la necesidad de impulsar la productividad y la competitividad, promover la incorporación de tecnología, reducir los costos de producción y adaptar las relaciones laborales a las nuevas modalidades del mundo del trabajo.