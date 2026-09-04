Fito Páez llegó a Netflix con un documental íntimo sobre su vida, su música y sus momentos más difíciles + Agregar ámbito en









La película sigue al músico rosarino durante más de un año y recorre su trayectoria, sus pérdidas, sus éxitos y su presente artístico.

El documental recupera imágenes inéditas, conciertos y momentos personales de más de cuatro décadas de trayectoria.

Fito Páez vuelve a ser protagonista de una producción sobre su propia historia. Se trata de un documental en el que el músico rosarino cuenta en primera persona distintos momentos de su vida y de su carrera. Fito Páez: el mundo cabe en una canción se estrenó este jueves 3 de septiembre en Netflix a nivel mundial.

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La película fue dirigida por Matías Gueilburt, amigo personal de Páez, y tiene una particularidad: la cámara lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por América Latina, Europa y Estados Unidos.

El documental llega después del éxito de El amor después del amor, la serie de Netflix que llevó a la pantalla parte de la historia del músico. En esta oportunidad, es el propio Páez quien reconstruye su recorrido y se detiene en los vínculos, las pérdidas, los excesos, los momentos de crisis y las decisiones que marcaron más de cuatro décadas de trayectoria.

De qué trata Fito Páez: el mundo cabe en una canción La historia empieza con un episodio ocurrido en 2024, cuando un accidente obligó a Páez a interrumpir parte de su gira. Ese momento funciona como punto de partida para revisar su presente y mirar para atrás sobre una vida atravesada por la música y el éxito, pero también por fuertes situaciones personales.

La película no está planteada como una biografía cronológica que repasa la carrera del cantante. El eje está puesto en las conversaciones y en la observación de su vida cotidiana, mientras prepara canciones, ensaya y toca en vivo.

Páez habla sobre sus hijos, sus amistades, sus amores y desamores, las tragedias que atravesó y las diferentes etapas de su carrera. También aparecen sus fracasos y éxitos, junto con una mirada sobre la reinvención que experimentó a lo largo de más de 40 años como uno de los principales nombres del rock argentino. La producción incorpora material de archivo inédito y registros de conciertos. Parte de esas imágenes se filmaron durante los últimos 25 años por el propio Gueilburt, quien mantuvo una relación de amistad con el músico durante ese período. Según explicó, muchas de esas grabaciones habían quedado afuera de otros proyectos hasta encontrar su lugar en esta película. Matías Gueilburt está al frente de la dirección y también participó en el guion junto con Nicolás Gueilburt. La producción está a cargo de Anima Films, mientras que Sebastián Gamba, Julián Rousso y Matías Gueilburt figuran como productores ejecutivos. Tráiler de Fito Páez: el mundo cabe en una canción Un documental sobre un gigante de la música Fito Páez: el mundo cabe en una canción esta disponible en Netflix desde el jueves 3 de septiembre, ampliando así el recorrido de Páez en la plataforma. Después de la ficción basada en su vida, esta nueva producción cambia el enfoque. Ya no hay actores interpretando al músico ni una reconstrucción de sus primeros años, sino una cámara que lo sigue en el presente y un grande de la música que decide mirar para atrás sobre sus propios pasos.