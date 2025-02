Arrancó la sesión en el Senado para debatir la eliminación de las PASO

Sin la presencia de Victoria Villarruel en el recinto, se puso en marcha la sesión en la que el Senado tratará la suspensión de las PASO . El proyecto, que ya fue aprobado en Diputados semanas atrás. Pese a la tensión por el caso $LIBRA, La Libertad Avanza confía en que reunirá los avales suficientes para su sanción definitiva. En la previa al debate, el oficialismo definió no convocar a otra sesión para este viernes, para votar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Así las cosas, el oficialismo confía en que este jueves se anotará un poroto en la Cámara alta. "Los 37 votos van a estar mezclados", reconocieron altas fuentes del Senado. Es que dan por descontado que reunirán el acompañamiento de buena parte de los bloques "dialoguistas", salvo excepciones. Entre ellas, mencionan al radical Maximiliano Abad o el exoficialista Francisco Paoltroni, que ya avisaron que no avalan el texto.

Pero además del aval dialoguista, los libertarios dan por descontado que más de un referente de Unión por la Patria aportará su voto, tal cual ocurrió durante el debate en Diputados. Sobre todo, por parte de aquellos senadores que responden a gobernadores del PJ que se verían beneficiados con la suspensión de las primarias.

Se posterga el debate por Lijo

En la previa al debate, el oficialismo finalmente definió no convocar a una nueva sesión en el Senado para este viernes, con el pliego de Lijo como único tema. Hasta último momento, en Casa Rosada barajaban convocar, a sabiendas de que el quórum no estaba.

La posibilidad de que la sesión prosperara quedó desactivada luego de que se desatara el escándalo $LIBRA. Es que la bancada que preside José Mayans definió no acompañar al oficialismo en la votación del pliego que tanta polémica genera.

“Si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas”, fue lo que dijo un senador de UP a este medio, citando a Napoleón. Y fundamentó: “A nosotros nos conviene que no tengamos sesión. (Milei) se está cocinando en su caldo y enterrando como almeja, con su lengua”.

Al mismo tiempo, esa misma fuente añadió: “Lo que quieren ellos es que el dedo acusador sea el fiscal ‘inmoral’ de la casta”. La estrategia del oficialismo, entienden en UP, el correr el foco de atención mientras los hermanos Milei siguen envueltos en el escándalo cripto.

Juró el reemplazo de Kueider

Apenas se puso en marcha la sesión, juró la camporista Stefanía Cora. Se trata de la entrerriana que asume en reemplazo de Edgardo Kueider, quien fue expulsado por el cuerpo luego de ser detenido en Paraguay con más de US$ 200.000 sin declarar.

Con la jura de Cora, la bancada de Unión por la Patria pasa a tener 34 senadores. Es decir, se encuentra a apenas 3 bancas del quórum propio, lo cual le complica más todavía el panorama a La Libertad Avanza, que cuenta con un bloque de tan solo 6 senadores.