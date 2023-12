Asunción de Javier Milei: dará una "oración breve" en el Congreso y luego "un mensaje" al público.

Embed

Además, el ex ministro relevó que se estudia la posibilidad de que Milei recorra la distancia que separa el Parlamento de la Casa Rosada por Avenida de Mayo a bordo de un automóvil descapotable, pero no estaba confirmado porque están "probando y hay toda una tarea de sacarlo desde el museo". "Tengamos coraje, los argentinos queremos y respetamos a los presidentes. Es la pregunta que viven haciendo los de seguridad, confiemos en el afecto y el cariño de la gente", afirmó Faurie al ser consultado sobre si no era peligroso que Milei fuera en un automóvil descapotable.