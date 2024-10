Atentado a Cristina Fernández de Kirchner: ampliaron la acusación por violencia de género.

La fiscal había argumentado que el encuadre del caso establecido en la etapa de instrucción no era el adecuado y que, a partir de la indagatoria de Fernando Sabag Montiel y las testimoniales de la víctima y del custodio Guillermo Gallo y el secretario de Cristina, Diego Bermúdez se desprendieron nuevos elementos probatorios para incluir la figura.

Luego de varios reclamos del Ministerio Público , finalmente el Tribunal aceptó la nueva calificación. Sin embargo, informó que no definirá en esta instancia si aplicará la nueva figura a todos los acusados. En ese sentido, le pidió a la fiscal Gabriela Baigún que en la próxima audiencia determine los hechos procesales que la llevaron a reclamar el agravante para cada uno de los imputados . También las defensas podrán argumentar al respecto.

La controversia sobre si se le aplica el agravante o no a todos los acusados es porque la defensa de Brenda Uliarte considera que la figura de violencia de género es inaplicable a una mujer . Los abogados del jefe de Los Copitos, Gabriel Carrizo y de Fernando Sabag Montiel, en tanto, consideran que no hay nuevas pruebas que justifiquen la ampliación de la acusación y que el planteo es extemporáneo.

Uliarte insiste

Luego del episodio de la semana pasada en el que Brenda Uliarte intentó atacar a golpes a uno de los defensores, su abogado Alejandro Cipolla volvió a plantear este miércoles que su representada no está ubicada en tiempo y espacio. A pesar de las reiteradas evaluaciones forenses que determinaron que la joven está en sus cabales, su defensor insiste con la estrategia para conseguir la inimputabilidad.

Brenda Uliarte.jpg La defensa de Uliarte busca declararla como insana para buscar su inimputabilidad. Télam

Por eso, volvió a pedir una evaluación psiquiátrica por, según él, “una incapacidad sobreviniente”. Dijo que lo que ocurrió en la audiencia del 16 de octubre demuestra que “ella no comprende lo que se está juzgando acá". Y reclamó un nuevo informe por parte del cuerpo médico forense y no del Servicio Penitenciario “para cuidar a todas las partes” en el juicio. "No comprende lo que sucede”. afirmó Cipolla. Y habló de lesiones y autoflagelaciones, de intento de suicidio y de los medicamentos que consume.

El Tribunal advirtió hoy a las agentes del SPF que custodian a Brenda en cada audiencia y reclamó mayor atención para custodiar a la imputada. Y adelantó que, de ocurrir otro hecho similar, Uliarte no podrá presenciar más las audiencias en Comodoro Py.