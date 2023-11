Atentado a Cristina Kirchner: avanza el pedido de allanamiento a Milman para encontrar dos celulares

Además, aclaró que Milman siempre estuvo "a disposición de la Justicia" , ya que "apenas fue mencionado se presentó inmediatamente " y "no es alguien que está eludiendo la Justicia". Aseguró que Milman entregó su teléfono "pero lo que ocurrió fue que era nuevo" , y explicó: "Como suele suceder con cualquiera de nosotros cuando cambiamos el teléfono, el anterior él lo dispuso ".

Desde el oficialismo, el diputado del FdT Leopoldo Moreau afirmó que "no hubo una causa institucional más grave que el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación" y se quejó de que haya "pasado un año para se requieran estas medidas de prueba que eran tan elementales cuando apenas sucedió el episodio".

Luego, respondió a Tonelli y afirmó que Milman incurrió en "una estafa procesal, porque entregó un celular que no tenía nada que ver". "Puede aducir que lo había cambiado. Ahora, es muy extraño que haya sucedido eso. Hay muchos de nosotros que tenemos celulares hace mucho tiempo. Espero que los celulares que ahora entregue no estén borrados, como los de sus secretarias, uno de las cuales fue borrado en el local del PRO, en presencia de la que todavía no era candidata presidencial", remarcó.

Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia continúa la investigación a Gerardo Milman

La denominada "pista Milman" se abrió el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del FdT en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haber escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto del 2022, mientras estaba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz), que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de Fernández de Kirchner acaecido el 1 de septiembre del año pasado.

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, tras detectar que Milman había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.