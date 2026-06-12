Casación no le dio la domiciliaria a Lázaro Báez, pero ordenó revisar de urgencia su situación de salud

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió la discusión sobre la prisión domiciliaria de Lázaro Báez al ordenar que se dicte un nuevo fallo sobre su situación. Los jueces entendieron que hubo cambios relevantes en su estado de salud y en la atención médica que recibe en la cárcel, por lo que consideraron necesario volver a evaluar si puede continuar cumpliendo la pena en una unidad penitenciaria.

Lázaro Báez seguirá detenido mientras el TOF 4 vuelve a evaluar su pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes devolver al Tribunal Oral Federal 4 el planteo de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Lázaro Báez , al considerar que hubo novedades relevantes en su estado de salud que no habían sido evaluadas cuando se rechazó el beneficio en mayo pasado.

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De esta manera, Casación no concedió la domiciliaria, pero tampoco confirmó el rechazo. En cambio, ordenó que el tribunal que ejecuta la condena vuelva a analizar el caso y dicte una nueva decisión con rapidez.

El juez Javier Carbajo sostuvo que desde que se dictó la resolución apelada ocurrieron hechos nuevos vinculados con la atención médica del empresario que modificaron el escenario procesal. Por su parte, el camarista Gustavo Hornos entendió que correspondía rechazar el recurso de Báez. Y en cambio, Mariano Borinsky opinó que correspondería la domiciliaria pero votó para que el caso vuelva al tribunal oral para nueva decisión.

Según el fallo, el propio tribunal oral de ejecución tuvo que intervenir en los últimos días para garantizar controles médicos y estudios especializados. Entre otras medidas, ordenó al Servicio Penitenciario Federal proveer insumos para el control de la diabetes y gestionar turnos con especialistas.

Para Carbajo, las circunstancias actuales obligan a una nueva evaluación: “corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, con la celeridad que el caso requiere, concluya las gestiones iniciadas para resguardar la salud del interno y adopte una nueva decisión con relación a la aptitud del cuadro de Báez para que continúe el cumplimiento de su pena intramuros” .

Además, propuso que antes de resolver se realice una audiencia con todas las partes para debatir la situación actual.

Las denuncias de la defensa

La defensa de Báez había denunciado que desde su traslado al pabellón común del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza se redujeron los controles médicos y que no se cumplían los seguimientos recomendados por los especialistas.

Asi, señaló que el empresario, de 70 años, padece diabetes, EPOC, hipertensión, problemas cardíacos y antecedentes de una lesión colónica considerada premaligna. En el expediente se menciona que el estudio anatomopatológico detectó un “adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado”, una lesión que requiere vigilancia periódica.

La defensa también advirtió que Báez había sufrido episodios de sangrado y que los controles gastroenterológicos indicados no se estaban realizando en tiempo y forma.

El informe médico que encendió las alarmas

Uno de los elementos centrales del expediente fue el informe del Cuerpo Médico Forense, que describió a Báez como un paciente de 70 años con múltiples patologías crónicas y recomendó un seguimiento estricto por gastroenterología, diabetología, cardiología, neumonología y oftalmología.

El peritaje también indicó que debía contar con controles glucémicos diarios y que el lugar de detención debía disponer de “un sistema de rápida respuesta y traslado a un centro de mayor complejidad ante una situación de complicación médica y/o de urgencia”.

Un voto que pidió conceder la domiciliaria

Aunque la mayoría optó por devolver el caso para una nueva revisión, el juez Mariano Borinsky reiteró su postura favorable a otorgar la prisión domiciliaria.

En su voto sostuvo que “corresponde hacer lugar a la prisión domiciliaria reclamada”, al considerar que Báez ya cumplió 70 años y que persisten las condiciones médicas que, a su criterio, justifican una morigeración del encierro.

Borinsky remarcó además las dificultades registradas para concretar controles especializados y recordó que la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años también se pronunció a favor del beneficio por el impacto que la situación tiene sobre la familia ensamblada de Báez y los hijos menores de su pareja.

Con esta decisión, el TOF 4 deberá realizar nuevas actuaciones, completar las medidas médicas en curso y volver a resolver si Báez puede continuar detenido en una unidad penitenciaria o si corresponde concederle la prisión domiciliaria.