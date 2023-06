Atentado a Cristina Kirchner: la defensa de Carrizo pidió acceso a "expedientes restringidos"

"No puede exigirse de esta defensa que evacúe la vista de dos escritos (nada menos que del requerimiento de elevación a juicio del bloque acusador), cuando dichos escritos contienen menciones a pruebas y elementos que la defensa desconoce ", advirtió el abogado Gastón Marano.

En ese sentido continuó: "No puede seguir sosteniéndose porque la instrucción se encuentra completa, con lo cual no hay entorpecimiento alguno que pueda deducirse del acceso a dichos expedientes, y en los requerimientos de elevación a juicio, tanto del fiscal como de la querella, se hacen copiosas menciones a piezas procesales contenidas en dichos legajos, que no puede controlar esta defensa para dar adecuada respuesta".