Atentado a Cristina Kirchner: Sabag Montiel y su novia usaron el subte y caminaron por el microcentro antes del ataque

Esto contradice la versión de la mujer, quien en una entrevista con Telefé -que no tiene valor judicial- dijo que no había estado con su pareja en los momentos previos al atentado. De hecho, señaló públicamente que no se veían hace varios días.

Las cámaras desplegadas por el Gobierno de la Ciudad en la zona del microcentro captaron a Sabag Montiel y Uliarte en la esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes a las 17.42, y a las 17.44 en Florida y Corrientes. Dos minutos después, aparecieron en Florida y Lavalle. Es decir, a unas 15 cuadras del departamento de la vicepresidenta, ubicado en el barrio de Recoleta.

La causa judicial por el atentado a Kirchner apenas comienza

Antes de darse a conocer estos videos, ya había aparecido otro en el cual se ve a los involucrados en el lugar del intento de magnicidio, después de haber ocurrido el ataque contra Cristina Kirchner.

Con todos estos elementos, la Justicia decidió también detener a la mujer, quien fue trasladada el miércoles para declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Después, fue alojada en una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su declaración indagatoria, dijo que solo acompañaba a Sabag Montiel y afirmó que "no estaba de acuerdo" con el intento de magnicidio. En cuanto al hombre de 35 años, se negó a declarar dos veces. Por ahora, la principal hipótesis judicial es que ambos habrían planificado el intento de homicidio contra la vicepresidenta.

Aunque la investigación apenas comienza, las contundentes imágenes del atentado ya conmocionaron a la ciudadanía argentina: allí se ve cómo Sabag Montiel apuntó una pistola junto a la cara de Cristina Fernández de Kirchner y le intentó disparar, sin éxito. El ataque se produjo durante una vigilia de militantes kirchneristas para apoyar a la expresidenta, quien afronta un pedido de 12 años de prisión en la causa "Vialidad", que todavía no tiene sentencia firme.