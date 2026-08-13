Consejo de la Magistratura: abogados de todo el país respaldaron la candidatura de Alberto Biglieri + Agregar ámbito en









El letrado recibió un importante respaldo durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina que se desarrolló en Rosario. Entre los presentes estuvo Ricardo Gil Lavedra.

El encuentro reunió a profesionales de todo el país durante dos jornadas bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

La carrera por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación ya comenzó a tomar forma. Alberto “Nacho” Biglieri recibió un fuerte respaldo durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado en Rosario. Más de 300 abogados de todo el país, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, y referentes de distintas provincias y espacios acompañaron su candidatura de cara a las elecciones de octubre.

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El encuentro, que reunió a profesionales de todo el país durante dos jornadas bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”, tuvo como uno de sus principales ejes el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los desafíos que enfrenta el sistema judicial. Entre los temas que concentraron el debate estuvieron la demora en los concursos, las vacantes que permanecen sin cubrir y la necesidad de mejorar los mecanismos de selección y control disciplinario de los magistrados.

En ese contexto, la candidatura de Biglieri comenzó a consolidarse como una propuesta con respaldo federal. Uno de los planteos que atravesó el Congreso fue la necesidad de que los representantes de los abogados defiendan una agenda propia de la profesión y no actúen como delegados de intereses sectoriales o partidarios. La discusión puso el foco en la experiencia profesional y el conocimiento institucional que deberán tener quienes ocupen las bancas destinadas a la abogacía.

Biglieri cuenta con experiencia dentro de los organismos de la Magistratura. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación. También desarrolla actividad académica y profesional vinculada al Derecho Administrativo. Su trayectoria institucional aparece como uno de los principales argumentos de quienes impulsan su llegada al organismo nacional.

La definición también tiene una dimensión política amplia, con apoyos que trascienden pertenencias partidarias y se expresan en una convocatoria plural. Entre los referentes que acompañaron el encuentro se destacó la presencia de Ricardo Gil Lavedra, junto a abogados y dirigentes de distintas provincias, consolidando una construcción que busca representar a la abogacía en su diversidad territorial y profesional.

Hasta el momento de la elección, el desafío será transformar el respaldo obtenido en Rosario en una estructura electoral capaz de competir a nivel nacional. El 14 de septiembre será la fecha límite para la presentación de listas y el 20 de octubre los abogados elegirán a sus representantes. La discusión, mientras tanto, excede los nombres: pone en juego qué perfil tendrá la representación de la abogacía y qué posición asumirá frente a los principales problemas que atraviesa la Justicia argentina. Experiencia institucional, representación federal e independencia profesional aparecen como los principales ejes de una campaña que recién comienza y que promete tener una fuerte dimensión política de cara a octubre.