Avanza la conformación de un tercer espacio en las elecciones del Colegio Público de Abogados de Capital Federal

“Tomé la decisión de ser Candidato a Presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, porque estoy convencido que lo más saludable es la alternancia, como camino para sumar ideas y propuestas que mejoren la realidad de cada abogado y abogada”

Rubén Ramos es abogado egresado en la Universidad de Buenos Aires. En 2018 creó y actualmente dirige AGAE, la Asociación Gremial de Abogados del Estado, una organización de nivel nacional.

En sus redes afirmó que no le preocupa ser la tercera opción en un espacio polarizado:

“Los desafíos no me detienen, al contrario, me dan impulso para avanzar. Durante años luché contra las viejas estructuras hasta que logramos crear la Asociación de Abogados del Estado. Voy a poner esa misma fuerza para transformar el Colegio”

En un hilo de Twitter que presagia una elección con muchas chispas y de una magnitud que sobrepasa la esfera del Colegio para escalar en la política nacional, consideró que “hace tiempo la grieta se metió en el Colegio. Nosotros venimos a proponer una opción por fuera de esas disputas y más cerca de cada colega. No estamos ni de un lado ni del otro, estamos del lado del profesional que reclama un Colegio presente en los asuntos importantes”

Comenzó a rodar la campaña para dirigir una de las entidades más importantes de la política profesional porteña y el resultado aún está abierto.