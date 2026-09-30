Los bonos en dólares se someten a una nueva rueda mientras el riesgo país sigue encima de los 600 puntos + Agregar ámbito en









Tras el duro golpe del lunes y el posterior rebote en Nueva York, los bonos en dólares operan bajo la atenta mirada del mercado, que monitorea la tasa de EE.UU. y nuevos datos locales.

Los activos argentinos se someten a una rueda clave. Depositphotos

El mercado sigue atento al desempeño de la renta fija local tras el fuerte traspié del lunes. Cabe remarcar que el martes, los bonos argentinos en dólares rebotaron hasta 0,7% en promedio en Nueva York, y comprimieron el riesgo país hasta 607 puntos. La city mira de cerca la evolución de los Treasures y espera nuevos datos locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente Javier Milei, acompañado por una delegación que incluye al ministro de Economía Luis Caputo, llegará hoy a París para Argentina Week, que incluirá reuniones hasta el viernes. Antes de viajar, en una entrevista con Le Point, Milei afirmó que el financiamiento para 2026 y 2027 está “completamente asegurado” e invitó a los inversores franceses a invertir en Argentina, y señaló que “sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”.

El frente externo sigue complicado. Si bien John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, señaló que no considera necesario apurarse para volver a subir las tasas en octubre y que prefiere esperar a contar con más datos hacia fin de año, las tasas de largo plazo siguen subiendo. A pesar del mensaje más tranquilo para el corto plazo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años volvieron a alcanzar nuevos máximos.

Noticia en desarrollo.-