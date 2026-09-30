El mercado sigue atento al desempeño de la renta fija local tras el fuerte traspié del lunes. Cabe remarcar que el martes, los bonos argentinos en dólares rebotaron hasta 0,7% en promedio en Nueva York, y comprimieron el riesgo país hasta 607 puntos. La city mira de cerca la evolución de los Treasures y espera nuevos datos locales.
Los bonos en dólares se someten a una nueva rueda mientras el riesgo país sigue encima de los 600 puntos
Tras el duro golpe del lunes y el posterior rebote en Nueva York, los bonos en dólares operan bajo la atenta mirada del mercado, que monitorea la tasa de EE.UU. y nuevos datos locales.
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El presidente Javier Milei, acompañado por una delegación que incluye al ministro de Economía Luis Caputo, llegará hoy a París para Argentina Week, que incluirá reuniones hasta el viernes. Antes de viajar, en una entrevista con Le Point, Milei afirmó que el financiamiento para 2026 y 2027 está “completamente asegurado” e invitó a los inversores franceses a invertir en Argentina, y señaló que “sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”.
El frente externo sigue complicado. Si bien John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, señaló que no considera necesario apurarse para volver a subir las tasas en octubre y que prefiere esperar a contar con más datos hacia fin de año, las tasas de largo plazo siguen subiendo. A pesar del mensaje más tranquilo para el corto plazo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años volvieron a alcanzar nuevos máximos.
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