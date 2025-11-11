Axel Kicillof apuntó contra los gobernadores dialoguistas por "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"







El gobernador bonaerense criticó a sus pares que llevan a cabo reuniones con el Ejecutivo nacional para buscar consensos para el paquete de reformas fiscales y laborales que quiere llevar adelante Javier Milei.

Axel Kicillof cuestionó el accionar de los gobernadores dialoguistas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este martes a sus pares "dialoguistas" por reunirse con la administración de Javier Milei para "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario bonaerense encabezó un acto en Florencio Varela por la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad, en la cual se refirió a los motivos por los cuales se lo excluyó de las reuniones con los jefes provinciales.

“Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, aseguró Kicillof, quien estuvo acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Andrés Watson.

En ese contexto, el gobernador afirmó: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1988250950125879596&partner=&hide_thread=false El nuevo Centro de Atención Integral de Rehabilitación de #FlorencioVarela para personas con discapacidad y sus familias es la respuesta que elegimos dar desde la provincia de Buenos Aires a uno de los sectores que más sufre la crueldad y el abandono del Gobierno nacional. pic.twitter.com/xGs3t8mEyo — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2025 Kicillof hizo alusión a las reuniones que mantuvo Milei con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros, con el objetivo de construir consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.

Diego Santilli recibió a otra tanda de gobernadores dialoguistas y prepara rally por las provincias Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli encabezó este lunes en la Casa Rosada una nueva ronda de negociaciones con gobernadores dialoguistas, con el objetivo de avanzar en los respaldos al Presupuesto 2026 y a la agenda de reformas de Javier Milei. Este lunes fue el turno del cordobés Martín Llaryora y del sanjuanino Marcelo Orrego, dos líderes que prestaron apoyos al oficialismo en el Congreso en distintos momentos. También participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La jornada fue la continuidad de la del viernes pasado, cuando el futuro funcionario recibió a Ignacio Torres (Chubut) y a Raúl Jalil (Catamarca), inaugurando las charlas con los jefes provinciales. Ese mismo día, había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados, despejando el camino para su jura como parte del Gobierno, que tendrá lugar este martes. Llaryora Santilli El Gobierno libertario negocia con gobernadores dialoguistas el nuevo paquete de reformas. Luego de oficializar su desembarco en Interior, el dirigente se lanzará a un rally por las provincias para acercar posiciones con líderes subnacionales. Comenzará por Entre Ríos, donde La Libertad Avanza (LLA) trabó alianza con el mandamás Rogelio Frigerio. Su idea es reunirse, en las próximas semanas, con 10 de los 20 mandatarios que participaron de la cumbre con Milei días atrás. El jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto.