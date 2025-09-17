El gobierno de Axel Kicillof lanzó el Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense







La iniciativa, aprobada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, busca profesionalizar el sector, promover la toma de decisiones basadas en evidencia y fortalecer la articulación entre actores públicos, privados y académicos.

El Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense busca impulsar el desarrollo integral y sostenible del sector en toda la provincia. Sierra de la Ventana

El gobierno de Axel Kicillof aprobó la creación del Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense, destinado a impulsar el desarrollo integral y sostenible de la actividad turística en el territorio provincial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, establecida mediante la Resolución 340/2025 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito, apunta a promover la profesionalización del sector, la mejora continua y la articulación con otros sectores de la economía local.

OFICIAL

El programa tendrá como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Turismo y prevé la generación de conocimiento científico y técnico, así como la creación de mesas de trabajo regionales con participación de organismos públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

Objetivos y estrategias Entre sus objetivos figuran la elaboración de diagnósticos y estrategias conjuntas, la asistencia técnica a prestadores turísticos, la medición del impacto económico de la actividad y el desarrollo de instancias de formación para fortalecer capacidades en toda la cadena productiva.

Asimismo, se contempla la celebración de convenios con universidades y entidades de la sociedad civil, la realización de informes temáticos y la implementación de estándares de calidad para fomentar procesos de mejora continua en el sector. Augusto Costa.jpg Augusto Costa firmó la resolución que lanza el Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense. La resolución, firmada por el ministro Augusto Costa, establece que las acciones del programa deberán contribuir a diversificar la oferta turística, potenciar destinos tradicionales y emergentes, y fomentar las economías locales en todo el territorio bonaerense.