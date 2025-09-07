Votó Axel Kicillof: "Los oficialismos tenemos que escuchar a las urnas"







El gobernador bonaerense participó de las elecciones legislativas y aseguró que el proceso transcurre con normalidad. Destacó el rol de las fuerzas de seguridad y la Junta Electoral, celebró que su hijo mayor votara por primera vez y remarcó: “El voto es el acto sagrado de la democracia”.

Axel Kicillof se emocionó al mencionar que su hijo mayor vota por primera vez. Gobierno PBA

En una jornada electoral marcada por la expectativa el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Muy contento, muy entusiasmado. Hoy hay un operativo con novedades y todo se está desarrollando con normalidad. Quiero expresar un agradecimiento a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, a la Junta Electoral, y debo decir que venimos a votar. Votar es un acto democrático, de paz”, afirmó el mandatario provincial al retirarse del establecimiento.

Kicillof destacó la importancia de la participación ciudadana: “Estuve hablando con varios intendentes, en todo el territorio se está votando bien”. Además, se mostró emocionado cuando reveló que su hijo mayor vota por primera vez. En un contexto político cargado de definiciones, el gobernador remarcó: “Es una elección con mucha expectativa. Más allá de los resultados, gana la democracia”.

Por último, hizo un llamado a la dirigencia política para que escuche el mensaje de las urnas: “El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas".

La jornada electoral transcurre hasta las 18 horas en todo el territorio bonaerense, con más de 17 millones de personas habilitadas para sufragar. Desde el Gobierno provincial informaron que se mantiene un seguimiento “minuto a minuto” de los comicios para garantizar que el proceso avance sin inconvenientes.

Kicillof cierre de camapaña El cierre de campaña de Axel Kicillo con intendentes El Gobierno bonaerense afirmó los comicios se llevan adelante con normalidad En medios de la polémica por algunas complicaciones a la hora de votar, el ministro de Gobierno de PBA Carlos Bianco: "Está todo dentro de la normalidad, con total tranquilidad y normalidad. Vamos a seguir monitoreando todo el día en conjunto con la Junta Electoral, con la Policía de la Provincia y el Correo Argentino". Por su parte, el ministro de Seguridad Javier Alonso: "Desde las 8 de ayer hay personal policial en todas las escuelas, que pasó la noche garantizando la seguridad de los cuartos oscuros, las urnas. Hoy tenemos más de 32.000 efectivos trabajando en la seguridad interna y exterior. Tenemos 5.300 efectivos federales que están colaborando con este proceso y estamos en permanente comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, los responsables de todo el operativo de las fuerzas federales. Hasta ahora no se registró ningún incidente de violencia, ninguna situación conflictiva, así que todo marcha de acuerdo a la normalidad de estos actos eleccionarios".