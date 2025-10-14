SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de octubre 2025 - 10:23

Elecciones 2025: la Justicia Electoral oficializó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

La resolución fue firmada por Alejo Ramos Padilla, el mismo que había rechazado la participación del candidato. En este maco, finalmente Karen Reichardt quedó en segundo lugar.

Diego Santilli podrá encabezar la lista de LLA en PBA.

El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la decisión fue revocada y la cámara consideró que Santilli debe encabezar la lista.

Informate más

La decisión del juez

La postura del juez Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.

Karen Reichardt y Diego Santilli 2

Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”

El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.

Nuevo orden de la lista de La Libertad Avanza

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:

1. SANTILLI DIEGO CESAR

2. VAZQUEZ KARINA CELIA

3. PAREJA SEBASTIAN MIGUEL

4. HUMENUK GLADYS NOEMI

5. CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL

6. LONGO JOHANNA SABRINA

7. FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR

8. NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN

9. FIGLIUOLO SERGIO DANIEL

10. CASTELNUOVO GISELLE

11. GARCIA ALVARO

12. DE SENSI MARIA FLORENCIA

13. OJEDA JOAQUIN PATRICIO

14. GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN

16. VERA ANDREA FERNANDA

17. SANCHEZ WRBA JAVIER

18. TAMAGNO ANA VALERIA

19. TORRES RUBEN DARIO

20. LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA

21. SAAVEDRA MARIO OSMAR

22. LERIN BARBARA PATRICIA

23. FERREYRA HUGO ALBERTO

24. CONTE SUSANA GABRIELA

25. SALABERREN IGNACIO ROBERTO

26. CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA

27. CREUS EDUARDO HUGO

28. WIDE MIRTA NARZI

29. SELEM DAMIAN ANDRES

30. GARCIA KARINA GABRIELA

31. GREEN LUIS ENRIQUE

32. CANEGALLO PAULA BEATRIZ

33. IMPERATORI MAURICIO

34. BELEN MARIA ALEJANDRA

35. DI FABIO ENZO NICOLÁS

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:

1. POSO MARIA SOLEDAD

2. PAOLUCCI RODOLFO JOSE

3. POZZONI DANIELA IRMA ISABEL

4. SACCANI DARIO EZEQUIEL

5. MORONI GRICELDA ADRIANA

6. FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL

