Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.
Elecciones 2025: la Justicia Electoral oficializó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
La resolución fue firmada por Alejo Ramos Padilla, el mismo que había rechazado la participación del candidato. En este maco, finalmente Karen Reichardt quedó en segundo lugar.
El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la decisión fue revocada y la cámara consideró que Santilli debe encabezar la lista.
La decisión del juez
La postura del juez Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.
Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”
El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.
Nuevo orden de la lista de La Libertad Avanza
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:
1. SANTILLI DIEGO CESAR
2. VAZQUEZ KARINA CELIA
3. PAREJA SEBASTIAN MIGUEL
4. HUMENUK GLADYS NOEMI
5. CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL
6. LONGO JOHANNA SABRINA
7. FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR
8. NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN
9. FIGLIUOLO SERGIO DANIEL
10. CASTELNUOVO GISELLE
11. GARCIA ALVARO
12. DE SENSI MARIA FLORENCIA
13. OJEDA JOAQUIN PATRICIO
14. GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN
16. VERA ANDREA FERNANDA
17. SANCHEZ WRBA JAVIER
18. TAMAGNO ANA VALERIA
19. TORRES RUBEN DARIO
20. LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA
21. SAAVEDRA MARIO OSMAR
22. LERIN BARBARA PATRICIA
23. FERREYRA HUGO ALBERTO
24. CONTE SUSANA GABRIELA
25. SALABERREN IGNACIO ROBERTO
26. CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA
27. CREUS EDUARDO HUGO
28. WIDE MIRTA NARZI
29. SELEM DAMIAN ANDRES
30. GARCIA KARINA GABRIELA
31. GREEN LUIS ENRIQUE
32. CANEGALLO PAULA BEATRIZ
33. IMPERATORI MAURICIO
34. BELEN MARIA ALEJANDRA
35. DI FABIO ENZO NICOLÁS
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:
1. POSO MARIA SOLEDAD
2. PAOLUCCI RODOLFO JOSE
3. POZZONI DANIELA IRMA ISABEL
4. SACCANI DARIO EZEQUIEL
5. MORONI GRICELDA ADRIANA
6. FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL
