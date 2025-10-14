Elecciones 2025: la Justicia Electoral oficializó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires







La resolución fue firmada por Alejo Ramos Padilla, el mismo que había rechazado la participación del candidato. En este maco, finalmente Karen Reichardt quedó en segundo lugar.

Diego Santilli podrá encabezar la lista de LLA en PBA.

Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.

El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la decisión fue revocada y la cámara consideró que Santilli debe encabezar la lista.

La decisión del juez La postura del juez Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.

Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”

El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos. Nuevo orden de la lista de La Libertad Avanza CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES: 1. SANTILLI DIEGO CESAR 2. VAZQUEZ KARINA CELIA 3. PAREJA SEBASTIAN MIGUEL 4. HUMENUK GLADYS NOEMI 5. CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL 6. LONGO JOHANNA SABRINA 7. FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR 8. NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN 9. FIGLIUOLO SERGIO DANIEL 10. CASTELNUOVO GISELLE 11. GARCIA ALVARO 12. DE SENSI MARIA FLORENCIA 13. OJEDA JOAQUIN PATRICIO 14. GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN 16. VERA ANDREA FERNANDA 17. SANCHEZ WRBA JAVIER 18. TAMAGNO ANA VALERIA 19. TORRES RUBEN DARIO 20. LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA 21. SAAVEDRA MARIO OSMAR 22. LERIN BARBARA PATRICIA 23. FERREYRA HUGO ALBERTO 24. CONTE SUSANA GABRIELA 25. SALABERREN IGNACIO ROBERTO 26. CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA 27. CREUS EDUARDO HUGO 28. WIDE MIRTA NARZI 29. SELEM DAMIAN ANDRES 30. GARCIA KARINA GABRIELA 31. GREEN LUIS ENRIQUE 32. CANEGALLO PAULA BEATRIZ 33. IMPERATORI MAURICIO 34. BELEN MARIA ALEJANDRA 35. DI FABIO ENZO NICOLÁS CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES: 1. POSO MARIA SOLEDAD 2. PAOLUCCI RODOLFO JOSE 3. POZZONI DANIELA IRMA ISABEL 4. SACCANI DARIO EZEQUIEL 5. MORONI GRICELDA ADRIANA 6. FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL