¿Fotos animadas? Esta es la nueva función de WhatsApp que todos están probando







Con esta actualización de Meta, las imágenes registran segundos antes y después de la captura, incluyendo sonido y movimiento, para mensajes más expresivos.

Los usuarios de iPhone y Android ahora pueden enviar fotos animadas por WhatsApp que conservan movimiento y audio.

WhatsApp, la app de mensajería más popular alrededor del mundo, vuelve a revolucionar la forma en que compartimos recuerdos y momentos cotidianos. La plataforma de Meta acaba de incorporar una de sus funciones más esperadas: las "Live Photos", también conocidas como fotos en movimiento.

Esta novedad permite que las imágenes capturen no solo la escena en sí, sino también los instantes previos y posteriores a la toma, incluyendo sonido, para ofrecer una experiencia mucho más real y cercana. La actualización ya se encuentra disponible en dispositivos iOS y Android.

"Live Photos", la nueva herramienta de WhatsApp Las "Live Photos" representan un gran cambio en la manera en que compartimos contenido. Originalmente disponibles en iPhone, estas fotos animadas registran alrededor de 1.5 a 3 segundos de acción antes y después de capturarla, junto con el sonido ambiente.

Para los usuarios de Android, la herramienta se conoce como "Motion Photos", que ofrece un funcionamiento similar y ya estuvo disponible en pruebas beta durante meses antes de su despliegue oficial.

live photos La novedad más importante es que la app de Meta ya no convierte estas imágenes en estáticas al enviarlas: ahora conserva el movimiento y el audio, marcando cada archivo con un pequeño ícono de "Live" en la esquina superior. Esto significa que quienes reciben la foto pueden reproducir la secuencia completa, viendo y escuchando el momento tal como se capturó. Paso a paso: ¿Cómo activar "Live Photos" en WhatsApp? Verifica la compatibilidad de tu dispositivo. Asegúrate de que tu celular soporte "Live Photos" (iPhone) o "Motion Photos" (Android) y que tengas instalada la última versión de WhatsApp. En la app nativa de la cámara, habilita la opción de Live o Motion Photo antes de tomar la foto. El archivo se guardará automáticamente en el formato correcto. Ingresa a la conversación, elegí la foto desde la galería y verás el distintivo “Live” cerca del botón de calidad HD. Una vez enviada, la imagen se reproduce animada en el chat y muestra el ícono en pantalla completa, incluyendo sonido y movimiento.

