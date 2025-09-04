Axel Kicillof encabezó cierre de campaña: "Milei le puso una latita a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado"







El gobernador encabezó una recorrida por una feria productiva en la primera parada de lo que será una jornada cargada de actividades proselitistas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza una jornada de cierre de campaña. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó al primera de las actividades previstas para este jueves en el marco de una jornada de cierre de campaña descentralizado, que lo llevará también a Lomas de Zamora y La Plata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Kicillof recorrió la 7° edición de la expo “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, que reunió a empresarios, emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas del distrito. En ese marco, afirmó: “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”. “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”, explicó.

“El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó el Gobernador y añadió: “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.

AXEL KICILLOF EN MERLO CIERRE CAMPAÑA BONAERENSE 2025 Axel Kicillof encabeza un cierre de campaña descentralizado. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof encabeza un cierre de campaña descentralizado Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato por la primera sección, Gabriel Katopodis; el intendente Gustavo Menéndez; la diputada nacional Roxana Monzón; el presidente de la Unión Industrial de Merlo, Walter Nupieri; y los secretarios locales de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella; de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, Silvana Zahana; y Delegaciones, Mauricio Canosa.

Kicillof señaló que “en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública”. “Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”, concluyó. GABRIEL KATOPODIS MERLO CIERRE DE CAMPAÑA BONAERENSE 2025 Gabriel Katopodis, ministro y candidato. Gobierno de la provincia de Buenos Aires En tanto, Katopodis señaló: “Esta exposición de productores y emprendedores de Merlo demuestra una vez más que, a diferencia de un Gobierno nacional que solo promueve la especulación, hay un municipio y una provincia que apuestan por la producción y el trabajo”. “El país entero está mirando lo que sucede en la provincia de Buenos Aires: este domingo tenemos que dar el primer paso para volver a poner en la agenda al desarrollo y la industria nacional”, afirmó. Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Trabajo, Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza, y de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el director provincial de Fiscalización y Control Región Interior Oeste II del Ministerio de Seguridad, Sebastián Cordini; la diputada del Parlasur Victoria Donda; y la exintendenta Karina Menéndez.