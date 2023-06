Axel Kicillof repetiría candidatura con Magario: "La fórmula está cerrada"

Consultado sobre la competencia interna en unas PASO contra Victoria Tolosa Paz , actual ministra de Desarrollo Social de la Nación , el gobernador sostuvo que "no tengo ningún problema. Lo dije en febrero, después lo volví a decir en una reunión en el PJ . Yo no tengo ningún problema de una PASO en la provincia con el o la compañera que desee presentarse". En ese sentido, invitó "a d iscutir sobre el mejor proyecto de provincia , siempre en el marco de ideas comunes".

En declaraciones a Radio 10, dijo que las definiciones electorales "no son una cuestión personal. No son aventuras, no es que yo quiera una cosa u otra. No es primera personal del singular lo que importa acá, sino que hay que ver una propuesta y un armado con candidaturas mejores en cada lugar".

Sobre los rumores de que él integre una fórmula presidencial, reconoció que lo "halaga" pero entendió que "estamos haciendo una tarea en la provincia que tiene que ver con una transformación profunda". "Luego las candidaturas de las listas hay que hacerlas y uno está a disposición del espacio, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una propuesta y estamos dispuestos a discutirla adentro del espacio con quien quiera colaborar", añadió.

Finalmente, se refirió a su encuentro con Sergio Massa, indicando que el objetivo era coordinar líneas de acción de cara a su viaje a China. "Hay obras eléctricas muy importantes y diferentes créditos que tienen que ver con infraestructura social básica de la provincia que están en conversaciones con empresas y financiadores chinos, así que priorizamos esas cuestiones", precisó.